Итоги WWDC 2021: всё, что Apple анонсировала на вчерашнем мероприятии

На вчерашнем мероприятии WWDC 2021 Apple представила iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, watchOS 8 и tvOS 15, каждая из которых обладает захватывающими новыми функциями, которые сделают экосистему Apple лучше, чем когда-либо.

Ниже полный обзор всего нового, о чем стоит знать.

iOS 15

iPadOS 15

Apple представляет iPadOS 15: первый взгляд на новые функции

iPadOS 15 предлагает виджеты в любом месте на главном экране и в библиотеке приложений

iPadOS 15 позволяет создавать приложения для iPhone и iPad на iPad

iOS 15 и iPadOS 15: новый магазин приложений, виджеты «Найди меня», «Контакты», «Режим сна», «Игровой центр» и «Почта»

iOS 15, iPadOS 15 и macOS Monterey представляют общесистемный перевод, приложение Translate расширяется на iPad

macOS Monterey

watchOS 8

iCloud +

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Для тех, кто хочет просмотреть доклад полностью, его повтор доступен в приложении Apple TV, на веб-сайте Apple Events и на YouTube.