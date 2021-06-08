Итоги WWDC 2021: всё, что Apple анонсировала на вчерашнем мероприятии

Итоги WWDC 2021: всё, что Apple анонсировала на вчерашнем мероприятии08.06.2021 10:40
На вчерашнем мероприятии WWDC 2021 Apple представила iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, watchOS 8 и tvOS 15, каждая из которых обладает захватывающими новыми функциями, которые сделают экосистему Apple лучше, чем когда-либо.
Ниже полный обзор всего нового, о чем стоит знать.
iOS 15
- Apple представляет iOS 15: первый взгляд на новые функции
- Apple представляет новые функции FaceTime, такие как пространственное аудио, SharePlay, изоляция голоса и многое другое
- iOS 15: обновленные уведомления и новая сводка уведомлений, отсортированная по приоритету
- Apple представляет обновленное приложение Weather для iOS с уведомлениями в стиле темного неба и полноэкранными картами
- iOS 15 совместима со всеми iPhone, работающими под управлением iOS 14
- Apple раздает разработчикам первые бета-версии iOS и iPadOS 15
- Apple не будет заставлять вас обновляться до iOS 15 и продолжит предоставлять обновления безопасности для iOS 14
- iOS 15 включает встроенный аутентификатор пароля с автозаполнением, заменой Google Authenticator и Authy
- Apple временно расширяет хранилище iCloud в iOS 15 для резервного копирования данных и переноса на новое устройство
- Apple добавляет новые наряды, очки, головные уборы и специальные возможности для Memoji в iOS 15
- iOS 15 предоставляет FaceTime пользователям ПК и Android с новой возможностью присоединиться к Интернету
- Приложение iOS 15 Photos теперь отображает метаданные EXIF для изображений
- Новые оповещения о разделении в iOS 15 сообщают, если вы оставите AirTag или устройство Apple позади
- iOS 15 Find My App позволяет находить выключенные или удаленные устройства
iPadOS 15
- Apple представляет iPadOS 15: первый взгляд на новые функции
- iPadOS 15 предлагает виджеты в любом месте на главном экране и в библиотеке приложений
- iPadOS 15 позволяет создавать приложения для iPhone и iPad на iPad
- iOS 15 и iPadOS 15: новый магазин приложений, виджеты «Найди меня», «Контакты», «Режим сна», «Игровой центр» и «Почта»
- iOS 15, iPadOS 15 и macOS Monterey представляют общесистемный перевод, приложение Translate расширяется на iPad
macOS Monterey
- Apple представляет macOS Monterey с приложением «Ярлыки», обновленным браузером Safari, функциями «Не беспокоить» Focus и многим другим
- Браузер Safari получил новые функции, включая группы вкладок
- Приложение с ярлыками появится на Mac, Automator будет по-прежнему поддерживаться
- TestFlight наконец-то выходит на Mac
- Apple раздает разработчикам первую бета-версию macOS 12 Monterey
- Вот все Mac, совместимые с macOS Monterey
- Apple предлагает режим энергосбережения для Mac и iPad с macOS Monterey и iPadOS 15
- Apple выделяет новые функции конфиденциальности в iOS 15 и macOS Monterey, включая индикатор микрофона на Mac
watchOS 8
- Apple представляет watchOS 8: первый взгляд на новые функции
- Apple представляет новые функции приложения для здоровья, такие как устойчивость при ходьбе, тенденции, результаты лабораторных исследований, совместное использование здоровья и многое другое
- Apple Watch представляет новые типы тренировок тай-чи и пилатеса в watchOS 8
- Apple представляет новый циферблат для часов с портретным режимом в watchOS 8
- Apple раздает разработчикам первую бета-версию watchOS 8
- watchOS 8 позволяет пользователям устанавливать несколько таймеров
iCloud +
- Apple анонсирует iCloud +, объединяет платное хранилище с функциями конфиденциальности, такими как Hide My Email
Другие истории
- Основные доклады WWDC 2021 Apple Event Live: iOS 15, macOS 12 и др.
- Сегодня запускается новая функция пространственного звука Apple Music
- Обновленные карты Apple Maps расширяются до Испании и Португалии сегодня, Италии и Австралии позже в этом году
- Публичные бета-версии iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, tvOS 15 и watchOS 8 выйдут в июле
- Apple обновляет рекомендации по обзору App Store: теперь разработчики могут обжаловать воспринимаемое несправедливое отношение
- Apple делает API экранного времени доступным для сторонних разработчиков
- Функция iCloud Private Relay в iOS 15 не будет доступна в Китае, Беларуси, Саудовской Аравии, Южной Африке и других странах
Для тех, кто хочет просмотреть доклад полностью, его повтор доступен в приложении Apple TV, на веб-сайте Apple Events и на YouTube.
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