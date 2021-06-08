Apple Music запустила lossless-формат и функцию пространственного звука

После объявления Apple во время основного выступления WWDC о том, что Spatial Audio и Lossless Audio для Apple Music будут развернуты сегодня, эта функция теперь, похоже, будет запущена для некоторых пользователей.

Для многих пользователей перезапуск устройства запускает активацию функции, но другие сообщают, что перезагрузка не помогла, поэтому пользователям, возможно, просто нужно набраться терпения, пока она не станет для них доступной.

Как только он станет доступен, вы увидите новый параметр в разделе «Музыка» в приложении «Настройки», где вы сможете выбрать, будет ли пространственное аудио с Dolby Atmos отключено, всегда включено или автоматически, с помощью параметра «Автоматически» с использованием содержимого Dolby Atmos, когда ваше устройство подключено. подключены к выходным аксессуарам, таким как AirPods и совместимые Beats, которые ваше устройство распознает как поддерживающие эту функцию. Для других типов наушников может потребоваться вручную выбрать параметр «Всегда включен».

В отдельном разделе предлагаются параметры для аудио без потерь, где вы можете включить аудиофайлы более высокого качества, а затем выбрать один из более детализированных параметров, чтобы указать, какое качество музыкальных файлов ваше устройство должно использовать при потоковой передаче по сотовой сети, потоковой передаче по Wi-Fi или скачивание музыки.

В приложении «Музыка» вы также сможете увидеть, какие альбомы поддерживают пространственное аудио и аудио без потерь, благодаря новым меткам в разделах сведений об альбоме.