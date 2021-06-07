Apple временно расширяет iCloud в iOS 15 для резервного копирования и переноса данных на новое устройство

Если у вас мало места в хранилище iCloud, но вы хотите купить новое устройство и передать свои данные, Apple упростит этот процесс в iOS 15, временно увеличив объем хранилища.

Apple заявляет, что новая функция предоставит вам столько места для хранения, сколько вам нужно для выполнения временного резервного копирования на срок до трех недель, позволяя пользователям переносить свои приложения, данные и настройки на новое устройство с помощью «iCloud», даже при недостаточном количестве «iCloud». доступное хранилище.

Теперь, когда вы покупаете новое устройство, вы можете использовать iCloud Backup для переноса данных на новое устройство, даже если у вас мало места для хранения. «ICloud» предоставит вам столько места для хранения, сколько вам нужно для выполнения временного резервного копирования бесплатно на срок до трех недель. Это позволяет вам автоматически загружать все ваши приложения, данные и настройки на ваше устройство.

Для тех, кто не обновил стандартные 5 ГБ хранилища, включенные в бесплатный план «iCloud», это изменение должно сделать переход на новое устройство гораздо более простым.

Apple сегодня также объявила, что ее платные планы хранения «iCloud» теперь известны как «iCloud» +, с новыми функциями, включая частную ретрансляцию, которая скрывает ваши действия в Интернете, параметр «Скрыть мою электронную почту» и новую функцию для персонализации почтового адреса «iCloud» с помощью настраиваемых параметров. доменное имя, которое можно использовать совместно с членами семьи.