iPadOS 15 позволяет создавать приложения для iPhone и iPad на iPad

iPadOS 15 позволяет создавать приложения для iPhone и iPad на iPad07.06.2021 22:25
Сегодня Apple объявила, что в iPadOS 15 есть возможность создавать приложения для iPhone и iPad прямо на «iPad» в Swift Playgrounds.
В iPadOS 15 Swift Playgrounds позволяет создавать приложения для iPhone и iPad с помощью пользовательского интерфейса Swift. Проекты приложений Swift Playgrounds также можно открывать и редактировать в Xcode.
Созданные приложения можно запускать и развертывать в App Store прямо в Swift Playgrounds.
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