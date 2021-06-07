iPadOS 15 позволяет создавать приложения для iPhone и iPad на iPad

Сегодня Apple объявила, что в iPadOS 15 есть возможность создавать приложения для iPhone и iPad прямо на «iPad» в Swift Playgrounds.

В iPadOS 15 Swift Playgrounds позволяет создавать приложения для iPhone и iPad с помощью пользовательского интерфейса Swift. Проекты приложений Swift Playgrounds также можно открывать и редактировать в Xcode.

Созданные приложения можно запускать и развертывать в App Store прямо в Swift Playgrounds.

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