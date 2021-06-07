Публичные бета-версии iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, tvOS 15 и watchOS 8 выйдут в июле

Apple уже сегодня предоставляет разработчикам обновления iOS 15 , macOS Monterey, tvOS 15 и watchOS 8 для тестирования, давая Apple возможность исправить начальные ошибки в программном обеспечении.

После нескольких недель тестирования Apple планирует предоставить бета-версии и своей группе публичного бета-тестирования, при этом генеральный директор Apple Тим Кук подтвердил планы выпустить новое программное обеспечение для публичных бета-тестеров в какой-то момент в июле.

Это также формат тестирования, который Apple использовала для обновлений iOS 14 в прошлом году, поэтому публичные бета-тестеры могут рассчитывать на получение нового программного обеспечения для тестирования через месяц.

Apple планирует публично выпустить все новые обновления осенью.