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iOS 15 предcтавила новые Memoji с более чем 40 нарядами и другими параметрами

07.06.2021 23:19

Прямая текстовая трансляция WWDC 2021

Apple представила сегодня во время презентации на WWDC21 новую iOS 15. Наряду с обновленными функциями iMessage и FaceTime, компания также добавляет дополнительные настройки в любимую функцию Memoji.

iOS 15 предcтавила новые Memoji с более чем 40 нарядами и другими параметрами

С тех пор, как Apple объявила даты WWDC21, Memoji стал ключевым элементом продвижения Всемирной конференции разработчиков, теперь компания представила новые функции настройки, которые появятся в Memoji в iMessage.

Функция Memoji пользуется успехом с тех пор, как Apple представила ее на презентации iPhone X. Используя датчик TrueDepth для реагирования на ваше лицо, Memoji на протяжении многих лет вызывал много шума. С тех пор, как компания представила стикер Memoji, эта функция стала доступна всем пользователям iPhone, даже если у них не было iPhone с Face ID.

iOS 15 предcтавила новые Memoji с более чем 40 нарядами и другими параметрами

Теперь, когда подходит к концу еще один программный доклад WWDC, мы узнали, что будет дальше с Memoji:

  • Одежда: теперь пользователи могут настраивать свои Memoji с более чем 40 вариантами нарядов, отражающих ваш стиль, настроение или время года, и выбирать до трех разных цветов;
  • Новые параметры доступности : три новых параметра доступности позволяют представить себя с кохлеарными имплантатами, кислородными трубками или мягким шлемом;
  • Новые стикеры: девять новых стикеров Memoji позволят вам отправить шаку, помахать рукой, мигнуть лампочкой и многое другое.
  • Два разных цвета глаз: теперь вы можете выбрать разные цвета для левого и правого глаза;
  • Новые очки: настройте своего персонажа с помощью трех новых вариантов очков, в том числе в форме сердца, звезды и ретро-форм. Выберите цвет оправы и линз;
  • Разноцветный головной убор: представьте свою любимую спортивную команду или университет, выбрав до трех цветов головного убора.

Хотя Apple перечисляет новые наклейки и одежду как дополнительные способы настройки Memoji, мы не смогли найти их в iOS 15 beta 1.

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