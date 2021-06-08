Apple раздает разработчикам первые бета-версии iOS и iPadOS 15

После завершения сегодняшнего основного мероприятия, на котором были представлены новые версии iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS, Apple предоставила разработчикам первые бета-версии iOS и iPadOS 15 для тестирования.

Зарегистрированные разработчики могут загрузить профиль для первых бета-версий iOS и iPadOS из Центра разработчиков Apple, и после установки профиля бета-обновления будут доступны по беспроводной сети. Лучше всего установить iOS 15 и iPadOS 15 на дополнительный iPhone, потому что это ранняя версия программного обеспечения, в которой могут возникать проблемы.

В течение периода тестирования iOS / ‌iPadOS 15 Apple сможет дорабатывать новые функции и устранять ошибки перед выпуском программного обеспечения, который ожидается осенью. Июньский выпуск также позволит разработчикам встраивать новые функции iOS и ‌iPadOS 15 в свои приложения.

Новое бета-программное обеспечение в настоящее время доступно только зарегистрированным разработчикам, но позднее летом Apple предоставит публичную бета-версию для публичных бета-тестеров. Бета-тестирование продлится за несколько месяцев до ожидаемой даты выпуска iOS и iPadOS 15 в сентябре.