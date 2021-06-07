Apple представила обновленное приложение Weather на iOS

Apple на WWDC представила новый дизайн приложения погоды для iOS с дополнительными функциями.

Новый пользовательский интерфейс приложения Погода включает переработанные макеты, которые меняются в зависимости от условий в реальном времени.

Есть новая графика, которая упрощает понимание таких условий, как ветер, ультрафиолетовое излучение и атмосферное давление.

Существуют также тысячи вариантов фона, отражающих положение солнца, облака, погоду и многое другое.