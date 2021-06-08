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iOS 15 предоставляет FaceTime пользователям ПК и Android с новой возможностью присоединиться к Интернету

08.06.2021 16:52

С обновлениями iOS 15, iPadOS 15 и macOS Monterey Apple расширяет возможности FaceTime, позволяя всем, даже тем, у кого нет устройств Apple, присоединиться к вызову FaceTime.

iOS 15 предоставляет FaceTime пользователям ПК и Android с новой возможностью присоединиться к Интернету

В iOS 15 и родственных ей обновлениях вы можете создать ссылку на беседу FaceTime, которой можно будет поделиться где угодно. Используя эту ссылку, друзья и члены семьи, у которых нет устройства Apple, могут войти в вызов «FaceTime» с помощью веб-браузера.

Пользователи, не являющиеся пользователями Apple, могут присоединиться к индивидуальному звонку «FaceTime» или групповому звонку «FaceTime», что фактически делает «FaceTime» более независимым от платформы видеосервисом, который больше не ограничивается только пользователями iOS. Однако вам нужен пользователь iOS, чтобы запустить вызов «FaceTime» и отправить ссылку.

Пригласите кого-нибудь присоединиться к вам в вызове «FaceTime», даже друзей, у которых нет устройства Apple.2 Они могут присоединиться к вам для индивидуальных и групповых вызовов «FaceTime» прямо из своего браузера мгновенно — вход в систему не требуется.

Apple заявляет, что пользователи, не являющиеся пользователями Apple, могут присоединяться к звонкам, используя новейшие версии Chrome или Edge. Для отправки видео требуется поддержка кодирования видео H.264.

В «FaceTime» внесено множество других обновлений и улучшений, включая поддержку пространственного звука, поддержку портретного режима, режим голосовой изоляции для подавления фонового шума, вид сетки для просмотра всех участников и новую функцию SharePlay, которая позволяет вам смотреть фильмы, слушайте музыку и показывайте свой экран друзьям и членам семьи.

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