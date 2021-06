Официально объявлено, какие iPhone получат iOS 15

Новая операционная система Apple iOS 15 совместима со всеми iPhone, поддерживающими iOS 14, включая оригинальный iPhone SE, iPhone 6s и iPhone 6s Plus.

Список совместимых устройств Apple подтверждает, что iOS 15 работает со всеми этими iPhone:

Все модели iPhone 12

Все модели iPhone 11

‌IPhone‌ XS

‌IPhone‌ XS Макс

iPhone XR

‌IPhone‌ X

‌IPhone‌ 8

‌IPhone‌ 8 Plus

‌IPhone‌ 7

‌IPhone‌ 7 Plus

‌IPhone‌ 6s

‌IPhone‌ 6s Plus

‌IPhone SE‌ (1-го поколения)

‌IPhone SE‌ (2-го поколения)

iPod touch (7-го поколения

Что касается iPadOS 15, он совместим с широким спектром старых устройств:

Все IPad Pros

‌IPad‌‌ (8-го поколения)

‌IPad‌‌ (7 поколение)

‌IPad‌‌ (6 поколение)

‌IPad‌‌ (5-е поколение)

‌‌IPad‌‌ mini 5

‌‌IPad‌‌ mini 4

iPad Air (4-го поколения)

«IPad Air» (3-го поколения)

‌‌IPad‌‌ Air 2

iOS и iPadOS 15 предоставляются разработчикам с сегодняшнего дня, а Apple планирует выпустить публичную бета-версию в июле.