iOS 15 включает встроенный аутентификатор пароля с автозаполнением, заменой Google Authenticator и Authy

В iOS 15 есть множество новых функций, на самом деле их так много, что Apple не успела описать их все во время сегодняшнего основного мероприятия.

Одна из этих новых функций — встроенный аутентификатор, который позволит использовать устройства iOS для генерации проверочных кодов для дополнительной безопасности входа.

Прямо сейчас двухфакторная аутентификация на основе приложений обрабатывается сторонними приложениями, такими как Authy и Google Authenticator, но теперь Apple встраивает эту функцию прямо в iOS, поэтому вам не понадобится отдельное приложение.

Сгенерируйте коды подтверждения, необходимые для дополнительной безопасности входа. Если сайт предлагает двухфакторную аутентификацию, вы можете настроить коды подтверждения в разделе «Пароли» в настройках — не нужно загружать дополнительное приложение. После настройки коды подтверждения автоматически заполняются при входе на сайт.

Apple сообщает, что вы можете настроить коды подтверждения в разделе «Пароли» в приложении «Настройки», и после настройки коды подтверждения будут автоматически заполняться при входе на сайт, что значительно упростит использование двухфакторной аутентификации на iPhone или iPad.

Эта функция доступна на iOS 15, iPadOS 15 и macOS Monterey.