Компания Apple представила watchOS 8

В watchOS 8 Apple наконец-то позволит пользователям устанавливать несколько таймеров в приложении Timers. Каждому конкретному таймеру можно присвоить ярлык, например таймер стирки или приготовления, и просмотреть его в едином списке.

watchOS 8 имеет широкий спектр функций, включая новое отдельное приложение Find My , которое позволяет пользователям находить и находить элементы, входящие в сеть «Find My», прямо на их запястье. Кроме того, watchOS 8 переименовывает приложение Breathe в Mindfulness с «улучшенным дыханием» и новыми типами сеансов, такими как Reflect. Узнайте больше о watchOS 8 здесь.