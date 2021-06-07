Apple обновила свои правила App Store после анонса iOS 15

Apple сегодня обновила Руководство App Store после анонса iOS 15 ранее в вступительной речи WWDC 2021. На этот раз Apple еще больше ужесточила правила в отношении приложений с порнографическим контентом, добавила новые условия для вводящего в заблуждение маркетинга и обеспечила, чтобы цифровые подарочные карты можно было продавать только через систему покупок в приложении App Store.

Руководство App Store содержит правила, которым должны следовать разработчики, чтобы утверждать свои приложения Apple. Каждый год Apple обновляет свои руководящие принципы, разъясняя, что разработчики могут и не могут делать, чтобы обеспечить конфиденциальность и безопасность пользователей при загрузке приложений из App Store.

В этом году Apple заявляет, что «приложения для встреч», содержащие порнографический контент или способствующие проституции, будут отклонены компанией. Для приложений, которые позволяют пользователям сообщать о преступной деятельности, Apple одобряет их только в том случае, если за этим стоит местное правоохранительное учреждение.

Что касается покупок в приложении, компания подчеркивает, что цифровые подарочные карты должны продаваться исключительно через систему покупок в приложении App Store. За пределами App Store можно продавать только физические подарочные карты без уплаты Apple 30% комиссии.

Apple также расширила свои руководящие принципы, чтобы позволить операторам мобильной связи, наконец, включать подписки на музыку и видео в заранее определенные тарифные планы, чтобы разработчики могли легко идентифицировать эти подписки в своих приложениях. Компания также заявляет, что «исправление ошибок, связанных с проблемами безопасности, не будет отложено из-за нарушений правил».

Кроме того, разработчики теперь могут указать, почему они считают, что отклонение приложения было неправильным при подаче апелляции:

Кроме того, два обновления были внесены в контактную форму App Review. Если вы подаете апелляцию на отклонение приложения, теперь вы можете указать, считаете ли вы, что ваше приложение было отклонено из-за несправедливого обращения (включая политическую или иную предвзятость). И теперь вы можете сообщить о приложении, если считаете, что оно представляет собой проблему доверия или безопасности или нарушает Рекомендации по проверке приложений в App Store.

Вы можете ознакомиться со всеми новыми правилами App Store на веб-сайте Apple Developer.