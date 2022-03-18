Что такое VPN и как им пользоваться

Что такое VPN?

VPN (виртуальная частная сеть), как следует из названия, создает виртуальное пространство, в котором вы можете работать, когда находитесь в сети. Он устанавливает виртуальное двухточечное соединение между Интернетом и вашим устройством, отправляя ваши данные через зашифрованный туннель. И это важнее, чем когда-либо, для вашей цифровой конфиденциальности.

Чтобы помочь вам лучше понять это, мы разделим пример на 2 случая:

Ваше интернет-соединение без VPN

Когда вы просматриваете Интернет, ваш интернет-провайдер (ISP) предоставляет вашим устройствам IP-адрес (интернет-протокол). Этот IP-адрес однозначно идентифицирует ваше устройство и позволяет ему отправлять и получать информацию. Однако обычные интернет-соединения не шифруются.

Таким образом, без VPN ваш IP-адрес доступен правительству, рекламодателям, сборщикам данных, даже хакерам и ворам. Более того, в зависимости от законодательства вашей страны, они могут отслеживать, контролировать, хранить и даже продавать ваши личные данные и историю просмотров.

Ваше интернет-соединение с VPN

Чтобы противодействовать всей этой онлайн-слежке, вам нужен VPN. При использовании VPN ваш трафик проходит через зашифрованный туннель. Ваш интернет-провайдер знает только, что вы подключаетесь к VPN-серверу, но больше ничего не видит. Поскольку VPN скрывает ваш IP, никто не сможет вас отследить.

Итак, вот оно. VPN шифрует ваши данные и добавляет уровень безопасности для защиты вашей личности. Независимо от вашего местонахождения вам будет разрешено пользоваться Интернетом, как если бы вы находились в месте расположения VPN. Это может быть очень полезно для людей, использующих общедоступную сеть Wi-Fi или точки доступа (например, кафе, аэропорты или отели).

Microsoft разработала первую VPN в 1996 году как метод для удаленных сотрудников, чтобы получить безопасный доступ к внутренней сети компании. Как только это удвоило производительность, другие компании начали перенимать эту практику. Корпоративные виртуальные частные сети, позволяющие работать удаленно, в настоящее время являются стандартной функцией глобального делового ландшафта. VPN просты в использовании и считаются очень полезными инструментами.

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Для чего нужен VPN?

VPN утверждают, что предлагают ряд преимуществ для загруженных рабочих мест и домашних интернет-пользователей, в том числе:

Скрытие вашего IP-адреса и местоположения

Любой, кто зафиксирует ваш IP-адрес, может получить доступ к вашему местоположению, времени поиска и действиям в Интернете. Думайте о своем IP-адресе как об обратном адресе, который вы бы указали в письме. Это приведет к вашим устройствам. Маскировка вашего IP-адреса имеет решающее значение для конфиденциальности в Интернете. Изменение вашего местоположения с помощью VPN гарантирует, что ваша страна, город и история загрузок торрентов не будут связаны с вашей личностью.

Защита вас в общедоступной сети Wi-Fi

Если вы входите в общедоступные сети Wi-Fi, чтобы выйти в Интернет, например, в кафе или в поезде на работу, VPN могут сохранить конфиденциальность ваших данных. Общественный Wi-Fi может быть отличным товаром, но он не так безопасен, как ваше рабочее или домашнее интернет-соединение. Через VPN-туннель ваши данные полностью зашифрованы. Пока ваши данные не достигнут заранее определенного места назначения, их невозможно расшифровать, поэтому вы можете безопасно просматривать, отправлять по электронной почте или оплачивать кредитной картой даже в общедоступной сети Wi-Fi.

Доступ к заблокированным веб-сайтам

Поскольку виртуальные частные сети скрывают ваше местоположение и позволяют выбрать сервер в определенном регионе, вы можете просматривать контент из любого места. Например, если вы находитесь в Китае и хотите получить доступ к своим учетным записям в социальных сетях, вы можете обнаружить, что многие из этих сайтов заблокированы. Тем не менее, настроив VPN для предоставления IP-адреса в США, ваш Интернет будет отражать ваше соединение, как если бы вы находились в США.

Потоковая передача из любого места

Если вы находитесь за границей и пытаетесь получить доступ к потоковой учетной записи, которую используете в США, вы можете обнаружить, что некоторые шоу недоступны в этом регионе. Однако, если вы выберете, например, IP-адрес в США, все ваши избранные будут у вас под рукой, как если бы вы были дома. Теперь вы можете наслаждаться Netflix и Hulu без каких-либо проблем!

Предотвращение ценовой дискриминации

Ценовая дискриминация происходит, когда разным людям предлагаются разные цены в зависимости от их предполагаемой платежеспособности. Такая ситуация встречается гораздо чаще, чем вы думаете. Большая часть ценовой дискриминации в первую очередь происходит в зависимости от вашего местоположения. Например, если вы проживаете в Нью-Йорке или Лондоне, у вас больше шансов получить более высокий доход, чем у кого-то в Кентукки или Йорке. Это означает, что вам обычно будут показывать более высокие цены на товары.

К счастью, анонимность и конфиденциальность VPN могут уберечь вас от такого рода таргетинга.

Зачем мне VPN?

Растущая популярность VPN связана с глобальным ростом слежки, продажи данных, геоблокировки и киберпреступности . Почти два десятилетия назад самой большой угрозой онлайн-безопасности были вирусы, за которыми следовали рекламное ПО и другие типы вредоносных программ. Сегодня для обеспечения безопасности в Интернете требуется нечто большее.

Начнем с того, что VPN — отличный инструмент для доступа к корпоративной сети из дома. Большинство предприятий используют для этого сервисы корпоративного уровня. А если нет, то лучше использовать личный VPN, особенно при использовании общедоступного wi-fi. Это приманка для хакеров из-за их низкой безопасности.

Даже если вы не заботитесь о своей конфиденциальности, VPN может помочь сэкономить деньги . Стоимость авиабилетов, отелей и других услуг зависит от вашего местоположения. Таким образом, подключение из другой страны может привести к гораздо лучшим ценам.

Кроме того, вы можете избежать географической блокировки с помощью правильного потокового VPN. Контент Netflix различается в каждой стране, в то время как другие платформы, такие как Amazon Prime Video, доступны только в США. То же самое относится и к спортивным событиям, например, английской премьер-лиге .

Если вы увлекаетесь торрентами , вам также следует приобрести VPN для P2P. Это скроет ваш IP-адрес и поможет избежать ограничения полосы пропускания — распространенного метода, который используют интернет-провайдеры для замедления вашего соединения. У некоторых провайдеров также есть функция переадресации портов, необходимая для заполнения из-за брандмауэра.

Последнее, но не менее важное, это обход государственной цензуры . Такие страны, как Китай, Россия или Индия, блокируют определенные веб-сайты и службы. Поэтому, если вы хотите получить доступ к Facebook или YouTube, вам лучше всего подойдет VPN.

Это лишь некоторые из сценариев, в которых виртуальная частная сеть становится бесценным инструментом.

Как работает VPN?

Выбрав надежного провайдера VPN, вы можете загрузить его программное обеспечение. Затем вы выбираете предпочтительные параметры безопасности и устанавливаете безопасное соединение с желаемым VPN-сервером. После создания соединения с вашими данными произойдет следующее.

VPN работает, перенаправляя ваш интернет-трафик через удаленный сервер и шифруя его в процессе . Таким образом, VPN-сервер отвечает за все ваши интернет-запросы, а ваш интернет-провайдер может видеть только то, что вы подключены к VPN. Кроме того, ваш IP-адрес теперь скрыт за IP-адресом VPN-сервера.

Этот процесс, показанный выше, включает создание так называемого VPN-туннеля . Он использует уникальные протоколы туннелирования, чтобы «оборачивать» пакеты данных в слой шифрования, чтобы любой, кто их перехватывал, не мог их понять. Большинство VPN используют шифрование военного уровня, что означает, что практически невозможно взломать шифр с помощью грубой силы.

Что видит провайдер при использовании VPN

Когда вы используете VPN, ваш интернет-провайдер не может видеть, что вы делаете в сети, потому что ваш трафик зашифрован. Но может ли провайдер VPN видеть вашу активность в сети? Это зависит от VPN, которую вы используете.

Технически все они могут видеть ваш трафик, так что это вопрос этики. Обычно провайдеры VPN заявляют, что придерживаются политики отсутствия журналов , что означает, что они не отслеживают и не хранят журналы вашего сеанса. Однако не все из них практикуют то, что проповедуют . Например, в 2017 году PureVPN признался в передаче ФБР записей подозреваемого киберпреследователя.

Тогда есть правовая система каждой страны. В некоторых странах, таких как Австралия, действуют строгие законы о хранении данных, согласно которым VPN должны хранить журналы в течение двух лет. Вот почему лучшие виртуальные частные сети выбирают свои базовые базы в странах, обеспечивающих конфиденциальность, таких как Швейцария, которые не являются частью каких-либо альянсов по наблюдению, таких как разведывательный альянс «Четырнадцать глаз» .

Как выбрать VPN?

Выбор VPN будет в основном зависеть от вашего варианта использования. VPN довольно универсальны и могут выполнять самые разные задачи, но не каждый провайдер подходит для каждого вида деятельности. Тем не менее, есть некоторые основные характеристики, которыми должен обладать любой полноценный VPN:

Шифрование AES-256 . Любой достойный VPN должен использовать надежное шифрование для защиты вашего соединения.

. Любой достойный VPN должен использовать надежное шифрование для защиты вашего соединения. Хорошее покрытие серверов . Приличное количество серверов по всему миру необходимо для хорошей связи из любой точки мира. Для оптимальной скорости ищите VPN с серверами в вашей стране.

. Приличное количество серверов по всему миру необходимо для хорошей связи из любой точки мира. Для оптимальной скорости ищите VPN с серверами в вашей стране. Аварийная кнопка . Хороший способ избежать утечек IP или DNS — это надежный аварийный выключатель.

. Хороший способ избежать утечек IP или DNS — это надежный аварийный выключатель. Несколько одновременных подключений . VPN премиум-класса должен позволять вам подключать более одного устройства по одной подписке. Где-то между 5 или 10 соединениями.

. VPN премиум-класса должен позволять вам подключать более одного устройства по одной подписке. Где-то между 5 или 10 соединениями. Цена. Естественно, достойный VPN должен иметь соответствующую цену. Стоимость большинства услуг не должна превышать 5 долларов в месяц, но есть и исключения.

После этого, вот некоторые конкретные детали, на которые вам нужно обратить внимание в зависимости от вашего варианта использования VPN:

Потоковое . Если вашим главным приоритетом является просмотр фильмов и сериалов в Интернете, вам нужен потоковый VPN, который сможет надежно обойти географические ограничения. Кроме того, быстрое соединение необходимо, если вы хотите смотреть контент в формате HD. Кроме того, совместимость с предпочитаемыми вами потоковыми сервисами и устройствами.

. Если вашим главным приоритетом является просмотр фильмов и сериалов в Интернете, вам нужен потоковый VPN, который сможет надежно обойти географические ограничения. Кроме того, быстрое соединение необходимо, если вы хотите смотреть контент в формате HD. Кроме того, совместимость с предпочитаемыми вами потоковыми сервисами и устройствами. Торрент . Для операций P2P безопасность и конфиденциальность необходимы в любой VPN для торрентов. Обратите внимание на стандарт шифрования, аварийный выключатель, протоколы туннелирования, юрисдикцию VPN и особенно на политику конфиденциальности.

. Для операций P2P безопасность и конфиденциальность необходимы в любой VPN для торрентов. Обратите внимание на стандарт шифрования, аварийный выключатель, протоколы туннелирования, юрисдикцию VPN и особенно на политику конфиденциальности. Безопасность . Для общей безопасности в Интернете посмотрите, какие бонусные функции предлагает сервис. Помимо самого необходимого, ищите блокировщики рекламы и вредоносных программ, методы обфускации трафика, защиту от DDoS и другие подобные функции.

. Для общей безопасности в Интернете посмотрите, какие бонусные функции предлагает сервис. Помимо самого необходимого, ищите блокировщики рекламы и вредоносных программ, методы обфускации трафика, защиту от DDoS и другие подобные функции. Конфиденциальность. Чтобы сохранить анонимность, ищите провайдеров, у которых есть анонимные способы оплаты, юрисдикция с соблюдением конфиденциальности, проверенные политики отсутствия журналов и регистрация без личной информации.

Краткое руководство по установке VPN

Выберите провайдера VPN. О лучших из них вы можете узнать в нашем свежем рейтинге. Зайдите на их сайт и загрузите приложение для своего устройства. Установите программу и войдите под своими учетными данными. Подключайтесь к любому серверу по всему миру и наслаждайтесь преимуществами VPN.

Как настроить VPN?

Большинство VPN просты в настройке и использовании. Все, что вам нужно сделать, это оплатить, зарегистрироваться в сервисе, установить приложение, войти в систему и начать его использовать. Даже если для конкретного устройства нет выделенного клиента, скорее всего, вы сможете настроить его вручную, воспользовавшись пошаговой инструкцией.

Если по какой-то причине вы не хотите использовать приложение VPN, вы можете загрузить программное обеспечение OpenVPN и файлы конфигурации с веб-сайта вашего провайдера. Конечно, вы сможете использовать только туннельный протокол OpenVPN.

После входа в систему вы можете выбрать самый быстрый сервер или любой другой из доступных. Просто имейте в виду, что не все серверы подходят для потоковой передачи или торрента. Большинство провайдеров отмечают специализированные серверы либо в приложении, либо на своем сайте.

Часто задаваемые вопросы Что такое VPN и зачем он мне нужен? VPN — это инструмент безопасности, который направляет ваш интернет-трафик через удаленный сервер , шифруя его в процессе. Из-за этого ваши действия в Интернете скрыты и хранятся в тайне. Кроме того, маршрутизируя свой трафик через сервер в другой стране, вы можете обойти различные географические ограничения. Безопасно ли использовать VPN? Большинство премиальных VPN безопасны в использовании и повышают общую безопасность. Однако некоторые бесплатные VPN используются для сбора ваших данных и продажи их рекламодателям. Кроме того, непроверенное программное обеспечение может содержать вредоносное ПО. Можно ли отследить вас через VPN? Оставлять VPN все время включенным не обязательно, но рекомендуется. Это гарантирует, что ваш фактический IP-адрес не просочится, ваше истинное местоположение останется скрытым, и вы избежите различных неудобств от постоянного переключения IP-адреса.

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