Роскомнадзор заблокировал 6 провайдеров VPN

Роскомнадзор ограничил деятельность еще шести провайдеров VPN. Агентство заявляет, что платформы облегчили доступ к информации, запрещенной в Российской Федерации. Роскомнадзор также вносит в белый список некоторые VPN-сервисы, которые работают в соответствии с законом и используются российскими компаниями.

Роскомнадзор запретил больше VPN-платформ в России

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ограничила доступ еще одной группе поставщиков VPN-услуг. В соответствии с постановлением правительства, выпущенным в феврале 2020 года, «было принято решение заблокировать еще 6 VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство», — пояснил наблюдатель в опубликованном в пятницу уведомлении.

Затронутые платформы Hola! VPN, Express VPN, Keepsolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPvanish VPN. Регулирующий орган настаивал на том, что их услуги позволяют пользователям сохранять «доступ к запрещенной информации и ресурсам», создавая условия для незаконной деятельности, например, связанной с распространением наркотиков и распространением экстремизма.

Ранее в этом году Роскомнадзор заблокировал двух других провайдеров VPN , Vyprvpn и Operavpn, по идентичным причинам. Федеральный надзорный орган охарактеризовал как «эффективные и оправданные» технические средства, которые он использует против служб, помогающих россиянам обходить его ограничения.

Такие меры часто применяются к веб-сайтам с контентом, связанным с криптовалютой. В августе прошлого года Роскомнадзор снял популярный обмен агрегатор Bestchange.ru и в марте 2020 года агентство добавлено шесть крипто сайтов в свой реестр запрещенных интернет — источников. В июне этого года суд Пермского края объявил о своем решении заблокировать несколько сайтов, предоставляющих информацию о торговле криптовалютой.

Watchdog заносит в белый список некоторые VPN, используемые российскими компаниями

Однако в своем последнем объявлении Роскомнадзор также сообщил, что теперь он вносит в белый список некоторые VPN-сервисы. Этот шаг направлен на то, чтобы избежать нарушения работы программ и приложений, которые не нарушают действующее российское законодательство, и «использовать услуги VPN в технологических целях».

Решение сделать это было принято после того, как агентство получило запросы от 64 отраслевых организаций, 27 из которых используют VPN-соединения для поддержки 33 технологических процессов. Роскомнадзору предоставлено более 100 IP-адресов, на которые необходимо исключить его политику ограничения доступа.

Регулятор также подчеркнул, что, хотя нарушающие закон в Российской Федерации VPN-сервисы были полностью заблокированы, VPN-сервисы, используемые российскими компаниями, которые были добавлены в его белый список, продолжали работать без сбоев.