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Популярность VPN-сервисов перед блокировкой социальной сети выросла в 20 раз

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Instagram в России пользовался огромной популярностью, и судя по количеству обращений к VPN сервисам, пользователи не хотят расставаться с этой популярной социальной сетью.

Facebook и Instagram в России заблокировали, и чтобы обойти блокировку, приходится использовать VPN.

Перед блокировкой Instagram резко выросла популярность VPN. Как пишет источник, ссылаясь на информацию Top10VPN, интерес к VPN-сервисам в России вырос на 2088%.

Стоит отметить, что Роскомнадзор уже блокирует и VPN сервисы. Так, заблокировано около 20 самых популярных.

Instagram VPN
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

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