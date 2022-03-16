Популярность VPN-сервисов перед блокировкой социальной сети выросла в 20 раз

Instagram в России пользовался огромной популярностью, и судя по количеству обращений к VPN сервисам, пользователи не хотят расставаться с этой популярной социальной сетью.

Facebook и Instagram в России заблокировали, и чтобы обойти блокировку, приходится использовать VPN.

Перед блокировкой Instagram резко выросла популярность VPN. Как пишет источник, ссылаясь на информацию Top10VPN, интерес к VPN-сервисам в России вырос на 2088%.

Стоит отметить, что Роскомнадзор уже блокирует и VPN сервисы. Так, заблокировано около 20 самых популярных.