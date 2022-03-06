С чего все началось

1 марта 2022 года американская корпорация Meta, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, отключила приложения российских государственных СМИ — ресурсов Международного информационного агентства «Россия сегодня». Доступ ограничен по всему Евросоюзу. Сообщение об этом появилось 2 марта в издании РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИА «Россия сегодня».

В тот же день Роскомнадзор направил Meta Platforms Inc. письмо с требованием «незамедлительно снять введенные на территории Европы ограничения доступа к официальным аккаунтам RT и Sputnik в социальных сетях Facebook и Instagram и объяснить причины их применения». Как отметили в ведомстве: «Действия американских ИТ-компаний в отношении российских средств массовой информации нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

Само отключение ресурсов случилось ночью 2 марта. Российская медиагруппа расценила этот жест как проявление цензуры. Напомним, что в состав МИА «Россия сегодня» входят «РИА Новости», Sputnik, «Прайм», «ИноСМИ», «Украина.ру», Baltnews и ТОК.

Аналогичные письма были направлены в администрации интернет-сервисов YouTube и TikTok с требованием разъяснить причины удаления новостных сюжетов, опубликованных на официальном аккаунте российского агентства «РИА Новости».

Блокировка Facebook

4 марта Роскомнадзором были приняты ответные меры — опубликовано решение о блокировке доступа к социальной сети Facebook, которая принадлежит компании Meta Platforms, Inc. на территории Российской Федерации.

Как отметили в самом Роскомнадзоре, с октября 2020 года были зафиксированы 26 случаев дискриминации российских СМИ со стороны сети Facebook. В феврале и марте 2022 года соцсеть ограничила доступ к официальным аккаунтам телеканала «Звезда», «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, «Лента.ру» и «Газета.ру».

Как сообщает ТАСС, Роскомнадзор также подтвердил блокировку социальной сети Twitter в России. Причиной ограничения доступа названа «дискриминация российских СМИ».

Instagram больше не размещает рекламу российских рекламодателей

Соцсеть Instagram остановила продажу контекстной рекламы в Российской Федерации вслед за своей материнской компанией Meta. Такое решение было принято компанией на фоне ситуации с Украиной.

Будет ли заблокирован Instagram?

Как пишут «Известия» со ссылкой на аналитика Эльдара Муртазина, блокировка социальной сети в России произойдет по аналогии с Facebook. Пока еще нет достоверной информации насчет ограничений в адрес популярного мессенджера WhatsApp.

«Скорее нет, чем да, так как он не выступает в качестве разносчика пропаганды и участника информационной войны. Когда произойдет эта блокировка, не ясно, потому что отключение Facebook заняло больше суток. Вряд ли это могло быть связано с юридическими или техническими вопросами. Выключить «рубильник» по всей стране можно буквально в течение 15 минут. Просто кто-то не исполнил оперативно команду», — объяснил Муртазин.

Напомним, что корпорация Meta Platforms Inc. также владеет сервисом Instagram, который также со дня на день готов быть заблокирован на территории Российской Федерации. Что же делать блогерам и компаниям, который полностью ведут свой бизнес в этой социальной сети. Мы пообщались на эту тему с аналитиком Иваном Гусевым, который рассказал, как обойти блокировку.

Проблемы с загрузкой фото и видео в Инстаграме

По словам эксперта, это будет первым признаком того, что сеть будут блокировать. Чтобы иметь возможность сохранить ценные для вас фотографии и видео (не важно, свои или чужие), можно воспользоваться специальным сервисом — InstagramDownloads.

С его помощью можно фотографии, видео, IGTV, Reels, Stories, аватар или даже целиком весь профиль пользователя. Единственный нюанс — профиль пользователя должен быть открытым. Сервис бесплатный и не имеет ограничений на число скачиваний.

Для того чтобы скачать нужные вам данные, необходимо ввести username пользователя или прямую ссылку на его профиль.

Фото будут скачаны в формате JPG, который в дальнейшем можно открыть на любом устройстве. Сервис скачивает изображения в полном размере. Никаких вотермарок, символов или дополнительных знаков на скачанных фотографиях не будет.

Еще из плюсов

С помощью этого сервиса вы сможете абсолютно анонимно смотреть профили других людей. Максимально актуально это для Сторис. Ваш никнейм не будет отображаться в числе просмотревших, и автор никогда не узнает, что именно вы им интересовались.

Также плюсом стоит отметить возможность копировать текст из биографии пользователя или под его публикацией.

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