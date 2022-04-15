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ТОП-9: лучшие бесплатные VPN для iPhone и iPad в 2022 году

9 лучших VPN для iPhone и iPad в 2021 году
На чтение 8 мин Просмотров 13.8к. Опубликовано
Содержание
  1. Рейтинг 9 лучших и бесплатных VPN для iPhone и iPad
  2. 1. NordVPN
  3. 2. Surfshark
  4. 3. ExpressVPN
  5. 4. CyberGhost
  6. 5. Private Internet Access
  7. 6. TunnelBear
  8. 7. Hotspot Shield
  9. 8. Windscribe (бесплатный)
  10. 9. ProtonVPN (бесплатный)

Мы протестировали десятки популярных VPN для iPhone и сократили их количество до 9, которые, по нашему мнению, достойны попробовать!

iPhone и iPad известны своей встроенной системой безопасности, но они не могут быть на 100% надежными. Если вы не используете приложение VPN, посещаемые вами сайты могут получать вашу личную информацию, отслеживать вашу активность и даже ваше местоположение. Вы по-прежнему уязвимы для хакеров и других третьих лиц, которые могут пытаться отслеживать ваши цифровые следы. Использование бесплатного VPN-приложения для iPhone может быть идеальным для временного использования или периодического просмотра веб-страниц, но вам нужно быть очень осторожным, так как они не всегда безопасны в использовании.

По моему личному опыту, большинство бесплатных VPN-приложений, которые я использовал, ограничены скоростью, данными и, безусловно, имеют меньшее покрытие сервера. Поэтому я всегда рекомендую пользователям выбирать поставщика услуг VPN премиум-класса, который не только предоставляет огромную глобальную серверную сеть, но также поддерживает обход географических ограничений с легкостью на молниеносной скорости. Кроме того, на эти приложения VPN для iPhone предоставляется 30-дневная гарантия возврата денег, так что вы можете сначала полностью протестировать продукт и получить возмещение, если вы считаете, что не стоит тратить свое время, деньги и усилия.

Рейтинг 9 лучших и бесплатных VPN для iPhone и iPad

Имейте в виду, что следующий список лучших VPN-приложений для iOS продолжает развиваться. Мы активно работаем над тестированием и исследованием дополнительных возможностей, поэтому ожидайте, что этот список будет периодически меняться в течение года.

1. NordVPN

NordVPN — это простое, понятное, но мощное приложение VPN для iPhone с огромной сетью серверов (более 5 500) по всему миру. В техническом отношении служба VPN впечатляет, поскольку она шифрует ваше соединение с помощью 256-битного шифра AES военного уровня, а также протоколов туннелирования IKEv2, OpenVPN (UDP / TCP) и NordLynx.

Ссылка на приложение

Особенности NordVPN

  • Поставляется со встроенной функцией AD Blocker.
  • Легко разблокируйте потоковые сервисы, такие как Netflix, Amazon Prime, Hulu и т. Д.
  • Круглосуточная поддержка в чате.
  • 30-дневная гарантия возврата денег.

2. Surfshark

Быстрый и надежный — вот что прекрасно описывает Surfshark VPN. Приложение известно тем, что обеспечивает сверхвысокую скорость по безопасному соединению. Он использует стандартные методы шифрования; следовательно, вы можете быть уверены, что ваша личная информация в полной безопасности.

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Особенности Surfshark

  1. Несколько серверов: 3200+ в 65 странах.
  2. Устанавливает неограниченное количество одновременных подключений.
  3. Можно разблокировать Netflix, iPlayer, YouTube, Amazon, Hulu.
  4. Отличный вариант для стриминга на хороших скоростях.
  5. Несколько полезных опций, таких как Double Hop и kill switch.

3. ExpressVPN

Благодаря отточенному пользовательскому интерфейсу и отличным функциям защиты ExpressVPN является одной из лучших VPN для iPhone, которая обеспечивает первоклассную цифровую конфиденциальность с помощью современного шифрования и помогает обойти географические ограничения.

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Особенности ExpressVPN

  • Более 3000 серверов в 90 странах мира.
  • 5 одновременных подключений на одной учетной записи.
  • Поддерживает разблокировку потоковых сервисов, таких как Netflix, HBO Max, Hulu, BBC iPlayer и т. Д.
  • 30-дневная гарантия возврата денег без лишних вопросов.
  • Высокая совместимость с iOS, macOS, Apple TV, Windows, Android, Linux и т. Д.

4. CyberGhost

Следующим в нашем списке лучших VPN для iPhone является CyberGhost. Он обеспечивает лучшую в отрасли систему безопасности, которая защищает ваше устройство iOS от вредоносных программ, вирусов и другого вредоносного контента в сети / офлайн.

Ссылка на приложение

Особенности CyberGhost

  • Позволяет загружать файлы анонимно.
  • Позволяет получить доступ к сайтам с географическим ограничением.
  • Более 7 180 серверов в 91 стране.
  • 7 одновременных подключений на одной учетной записи.
  • Автоматически шифрует ваше соединение при подключении к общедоступной / частной сети Wi-Fi.
  • Совместимость с iOS 13.0 и выше; работает с iPhone, iPad, iPod Touch и т. д.

5. Private Internet Access

Еще один отличный выбор для тех, кто хочет защитить свое Интернет-соединение при просмотре веб-страниц. Одно из основных преимуществ использования этого лучшего VPN-приложения для iPhone заключается в том, что даже ваш интернет-провайдер не может отслеживать, что вы делаете в Интернете.

Ссылка на приложение

Особенности Private Internet Access

  • Более 29 650+ серверов в 70 странах.
  • 10 одновременных подключений на одной учетной записи.
  • Разблокирует потоковые сайты, такие как Netflix, Disney +, Hulu, Amazon Prime, Showtime и т. д.
  • Предоставляет 30-дневную гарантию возврата денег.
  • Поддерживает iOS, macOS, Apple TV, Windows, Android, Linux, Roku и т. д.

6. TunnelBear

TunnelBear, приобретенный гигантом кибербезопасности McAfee в 2018 году, является одним из самых известных поставщиков услуг VPN, который поставляется как с платными, так и с бесплатными версиями. Сервисы VPN доступны в более чем 23 странах (Великобритания, США, Канада, Япония и др.) И защищают ваше соединение с помощью надежного 256-битного шифрования AES.

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Особенности TunnelBear

  • Предоставляет 500 МБ данных в месяц.
  • Поддерживает торрент.
  • Использует 256-битное шифрование AES.
  • Работает с HBO GO, YouTube и Kodi.
  • Простые в использовании приложения для Android, iOS, Windows и Mac.

7. Hotspot Shield

Hotspot Shield — одно из лучших бесплатных приложений VPN для iPhone / iPad, благодаря его высокоскоростной работе. Он включает в себя такие функции, как Kill Switch, широкий спектр протоколов VPN и шифрование военного уровня для обеспечения первоклассной защиты устройств iOS.

Ссылка на приложение

Особенности Hotspot Shield

  • Не позволяйте никому отслеживать ваш IP-адрес, местоположение и действия в Интернете.
  • Обеспечивает неограниченный просмотр и потоковую передачу с высокой степенью безопасности.
  • 256-битное шифрование AES и встроенный блокировщик рекламы.
  • Предоставляет ежедневный лимит данных 500 МБ.
  • Доступно для использования на Android, iOS, Windows, Mac и Linux.

8. Windscribe (бесплатный)

Windscribe — одно из лучших бесплатных приложений VPN для iPhone / iPad, которые можно использовать в 2022 году. Эта услуга довольно уникальна среди других перечисленных здесь VPN-сервисов, поскольку предлагает ежемесячный объем данных 10 ГБ и неограниченное количество подключений для своих бесплатных пользователей.

Ссылка на приложение

Особенности Windscribe

  • Windscribe предлагает серверы в нескольких местах по всему миру.
  • Ограниченные серверы в 10 странах.
  • Предлагает пропускную способность 10 ГБ / мес.
  • Работает с YouTube, HBO и BBC iPlayer.
  • Поддерживает неограниченное количество входов в систему.
  • Приложение VPN доступно для Android, iOS, Windows, Mac и Linux.

9. ProtonVPN (бесплатный)

Самая быстрая скорость, поддержка P2P, политика отсутствия журнала — одни из самых важных функций, предлагаемых Proton VPN. Он поставляется как с бесплатными, так и с премиальными планами, предлагая пользователям неограниченную пропускную способность и данные.

Ссылка на приложение

Особенности ProtonVPN

  • Неограниченная пропускная способность и данные.
  • Поддерживает обход цифровой цензуры.
  • Соблюдает строгую политику отсутствия журналов.
  • Поставляется со встроенным блокировщиком рекламы.
  • Высокая совместимость с Android, iOS, macOS, Windows и Linux.

Итак, это были наши любимые лучшие платными и бесплатными приложения VPN для iPhone и iPad (2022 г.)

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