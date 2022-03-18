Защита ваших данных на любом мобильном устройстве имеет решающее значение, поскольку они содержат обширную информацию о вашей личной жизни. Настройки Android по умолчанию оставляют желать лучшего в отношении безопасности и конфиденциальности. К счастью, вы можете многое сделать, установив VPN на свое Android-устройство. Он зашифрует ваши данные и защитит ваше соединение при использовании общедоступных сетей. Кроме того, вы можете использовать программное обеспечение, чтобы изменить свое местоположение и обойти географические ограничения.

Но не каждая виртуальная частная сеть способна на эти подвиги. Вот почему мы выбрали пять лучших VPN для Android, которые вы должны использовать для защиты своего мобильного устройства.

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Как установить VPN на андроид

Стоит отметить, что устройства Nexus имеют встроенный VPN для обеспечения безопасности в общедоступных сетях Wi-Fi, и вы можете узнать больше об этом здесь. Но для любых других целей у вас есть несколько вариантов подключения к VPN на вашем телефоне Android.

Используйте отдельное приложение VPN

Вы можете воспользоваться любым сервисом.

Мы составили собственный рейтинг VPN-сервисов для устройств на Андроид.

Рейтинг лучших VPN для Андроид NordVPN — лучший VPN для Android 9.7 Surfshark — Android VPN с неограниченным количеством подключений 9.3 PrivateVPN — недорогой VPN для Android 9.2 IPVanish — Android VPN с бонусными функциями 8.8 Atlas VPN — Android VPN с бесплатной версией 8.6

Сети OpenVPN

Android не включает встроенную поддержку серверов OpenVPN. Если вы используете сеть OpenVPN, вам потребуется установить стороннее приложение. OpenVPN Connect , официальное приложение OpenVPN, работает на Android 4.0 и выше и не требует рута. Чтобы подключиться к сети OpenVPN на устройстве с более ранними версиями Android, вам потребуется рутировать ваше устройство.

Встроенная поддержка VPN в Android

Android имеет встроенную поддержку PPTP и L2TP VPN. Вы можете подключиться к этим типам VPN без установки каких-либо сторонних приложений, но ни один из них не идеален. PPTP обычно считается устаревшим и небезопасным, и L2TP также имеет некоторые проблемы с безопасностью (в частности, использование предварительно общих ключей, которые многие провайдеры VPN публикуют публично). Если вы можете, мы рекомендуем вместо этого использовать OpenVPN или отдельное приложение. Но если вам необходимо использовать PPTP и P2TP, вот как это сделать.

Откройте приложение «Настройки» и нажмите «Еще» в разделе «Беспроводные сети».

Коснитесь параметра VPN на экране «Беспроводные сети».

Нажмите кнопку + и укажите данные VPN. Введите имя, которое поможет вам запомнить, какая VPN есть какая, в поле «Имя», выберите тип VPN-сервера, к которому вы подключаетесь, и введите адрес VPN-сервера (либо адрес, например vpn.example.com, либо числовой IP-адрес). .

Нажмите VPN, чтобы подключиться после того, как вы его настроили. Вы можете настроить несколько VPN-серверов и переключаться между ними с экрана VPN.

Вам понадобятся имя пользователя и пароль, которые требует VPN при подключении. Однако вы можете сохранить эту информацию об учетной записи для следующего раза.

При подключении к VPN вы увидите постоянное уведомление «VPN активирован» в панели уведомлений. Чтобы отключиться, коснитесь уведомления и коснитесь Отключить.

Всегда включенный режим VPN

Начиная с Android 4.2, Google включил возможность включения режима Always-on VPN. Когда эта опция включена, Android никогда не разрешает отправку данных, кроме как через VPN. Это может быть полезно, если вы используете общедоступный Wi-Fi и хотите, чтобы ваш VPN всегда использовался.

Чтобы включить эту опцию, коснитесь значка шестеренки рядом с именем VPN, затем переключите ползунок «Всегда включен VPN».

VPN — это не то, что нужно всем — на самом деле, большинство пользователей будут в порядке, даже не прикасаясь к ним. Но если возникает случай, когда он требуется, хорошо знать, как его использовать и каким из них вы можете доверять.

Часто задаваемые вопросы Могу ли я использовать VPN для Android? Да , вы можете, и вы абсолютно должны. Ваше мобильное устройство — это окно для ваших привычек просмотра, местоположения, контактов, финансовых данных и многого другого. Крайне важно использовать VPN, чтобы зашифровать все эти данные и скрыть их от онлайн-шпионов. Наш лучший рекомендуемый VPN для Android — NordVPN . Какой бесплатный VPN лучше всего подходит для Android? Хотя мы не рекомендуем использовать бесплатный VPN для Android, некоторые варианты стоит использовать в крайнем случае. Одним из таких вариантов является Atlas VPN . Это бесплатный VPN, который предоставляет бесплатный план с некоторыми ограничениями. Например, он предоставляет 10 ГБ данных в месяц и ограниченное количество серверов. Тем не менее, он имеет множество важных функций безопасности для обеспечения безопасности ваших данных. Опасен ли VPN для устройств Android? Нет , VPN не наносит вреда устройствам Android. Однако использование провайдера, наполненного уязвимостями, подвергает вас утечке данных и другим опасностям. Поэтому очень важно использовать исключительно безопасный VPN, который прошел несколько независимых проверок. Есть ли в Android встроенный VPN? Нет, устройства Android не имеют встроенного VPN. Вам необходимо загрузить приложение VPN из магазина Google Play и использовать его для упрощения подключения.

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