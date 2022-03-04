Держите свои данные и привычки просмотра в тайне, особенно когда вы не выходите в Интернет из дома, подписавшись на VPN.

Независимо от того, работаете ли вы удаленно, пытаетесь получить доступ к любимому шоу Netflix, которое недоступно там, где вы живете или путешествуете, или просто хотите сохранить конфиденциальность своих привычек просмотра, подписка на виртуальную частную сеть (VPN) — отличная идея.

VPN шифрует данные, которые передаются между вами и Интернетом, позволяя вам подключаться к общедоступной сети Wi-Fi, не беспокоясь о том, что третья сторона будет следить за каждым вашим нажатием клавиши. VPN также может позволить вам смотреть ваше любимое шоу Netflix, где бы вы ни находились, маскируя свое местоположение.

Сегодня на рынке существует множество VPN-сервисов, и выбор правильного может быть проблемой. Мы рассмотрели лучших игроков на рынке, чтобы составить список лучших провайдеров VPN.

Лучшее в целом: ExpressVPN



ExpressVPN Лучшее для игр: NordVPN



NordVPN Лучшее бесплатное: ProtoVPN (бесплатно)



ProtoVPN (бесплатно) Лучшее для Netflix: ProtonVPN (платное)



ProtonVPN (платное) Лучшее для iPhone: Surfshark



Surfshark Лучшее для FireStick: CyberGhost



CyberGhost Лучшее для Android: частный доступ в Интернет

Как мы выбирали лучшие VPN 2022 года

Методология

Мы все были там, подключены к этому общедоступному соединению в библиотеке или местном Starbucks, задаваясь вопросом, безопасно ли проверять баланс нашего расчетного счета или даже входить в нашу учетную запись электронной почты. И кто не расстраивался, когда не мог смотреть популярное шоу Netflix, которым восхищался друг из другой страны, потому что оно заблокировано в вашем регионе? И это так раздражает, когда ваш интернет-провайдер наказывает вас, замедляя ваше соединение до черепашьей скорости, когда вся семья в сети.

VPN — что означает виртуальная частная сеть — может обойти все эти проблемы; это сервис, который поддерживает вашу конфиденциальность в сети. Чтобы составить этот список лучших VPN, мы учитывали собственный опыт использования общедоступных точек доступа в Интернет, а также проблемы, с которыми мы сталкивались при просмотре потокового телевидения или при ограничении скорости со стороны нашего интернет-провайдера.

Скорость. VPN бесполезна, если она настолько замедляет ваше соединение, что становится трудно просматривать веб-страницы, играть в игры или просматривать потоковое содержимое. Мы выбирали только VPN, которые могли обеспечить безопасность, оказывая минимальное влияние на скорость загрузки и выгрузки в Интернете.

Безопасность: VPN стоит своих денег только в том случае, если она может предотвратить чтение данных, которые она шифрует, третьими лицами. Мы остановились на тех, которые используют лучшие протоколы безопасности, такие как OpenVPN, IKEv2, Wireguard и ShadowSocks. Мы избегали VPN, которые продолжают использовать туннелирование «точка-точка» (PPTP), которое является устаревшим и по большей части устаревшим протоколом. Мы также отдавали предпочтение VPN, которые предлагали дополнительные функции безопасности, в том числе аварийные выключатели. Наконец, мы включили только те виртуальные частные сети, которые доказали отсутствие ведения журналов клиентов, которые могут поставить под угрозу информацию пользователя в случае конфискации или взлома сервера виртуальной частной сети.

Доступность: мы рассмотрели, какие VPN лучше всего скрывают IP-адрес пользователя, предотвращая геоблокировку потоковых сервисов, таких как Netflix, Youtube и Hulu, и защищая данные об использовании пользователей от интернет-провайдеров. Мы склонялись к VPN с более высокими показателями успеха при обходе этих блоков.

Стоимость: Хотя стоимость не была основным фактором, мы приняли во внимание, какие услуги предлагали наилучшую отдачу от взимаемой ими абонентской платы.

Лучшие VPN: обзоры и рекомендации

Лучший VPN в целом: Express VPN

Официальный сайт — https://www.expressvpn.com/

Express VPN подчеркивает почти все важные характеристики хорошего VPN, что делает его легким выбором для лучшего VPN.

Спецификации:

Поддерживает ОС: Windows, Mac, Android, iOS, Linux

Максимальное количество устройств: 5

Серверы: более 3000

Юрисдикция: Британские Виргинские острова

Плюсы и минусы Первоклассные функции безопасности Одна из самых быстрых VPN Превосходная способность обходить геоблокировку Немного дороже, чем другие VPN Ограничено пятью устройствами одновременно

Функции, уровень безопасности и превосходная способность обходить геоблокировку делают ExpressVPN очевидным выбором, когда речь идет о сетях VPN. Безопасность — это основная функция любой VPN, и ExpressVPN доминирует благодаря длинному списку предлагаемых функций безопасности. Эти функции включают аварийный выключатель, который отключает доступ в Интернет, чтобы избежать утечек в случае отключения VPN. Он также предлагает раздельное туннелирование, позволяющее запускать одни приложения через VPN для повышения безопасности, а другие — через прямой доступ в Интернет для служб, которые лучше всего работают, когда известно ваше интернет-соединение.

ExpressVPN также лидирует в отрасли, когда речь идет о защите от утечек шифрования DNS, и имеет проверенный опыт соблюдения своей политики нулевого ведения журнала (факт, который узнало правительство Турции, когда они захватили сервер ExpressVPN в 2020 году и не обнаружили пользовательских данных).

Компания также доминирует, когда дело доходит до производительности потоковой передачи. Он регулярно разблокирует большинство областей, ограниченных Netflix, а также хорошо работает с Amazon Prime, Video и Disney +.

Вся эта безопасность и способность обходить геоблокировку не будут иметь большого значения, если служба VPN замедлит ваше соединение до минимума. ExpressVPN почти не влияет на скорость интернета благодаря 30 000 IP-адресов и более чем 3 000 серверов. Если в ExpressVPN есть что-то, к чему можно придраться, так это тот факт, что его план немного дороже, чем у других VPN, и что он ограничивает использование пятью устройствами одновременно. Тем не менее это небольшой компромисс по производительности и возможностям, которые предлагает ExpressVPN.

Лучший VPN для игр: NordVPN

Официальный сайт — https://nordvpn.com/ru/

Мы не смогли найти сервис, который предлагал бы такую ​​скорость, как NordVPN, что делает его очевидным выбором в качестве лучшего VPN для игр.

Характеристики:

Поддерживает ОС: Windows, macOS, iOS и Android

Серверы: 5200+

Юрисдикция: Панама

Плюсы и минусы Невероятно высокая скорость VPN для игр Превосходная надежность Высококлассная функция безопасности Не так хорошо обходит геоблокировку, как другие сервисы Цена подскакивает через год

Хотя у вас может быть один из самых быстрых игровых ПК, которые можно купить за деньги, это мало что значит, если ваше интернет-соединение преследуется медленным VPN. Потратить сотни долларов на высокоскоростной игровой маршрутизатор или просверлить отверстия в стене, чтобы провести кабель Ethernet в игровое логово — два варианта. Лучше всего оформить подписку на NordVPN .

В то время как VPN обычно снижают скорость вашего интернета на одну или две ступени, некоторые, такие как Nord, могут фактически улучшить ее. Как он совершает такой подвиг? Геймеры часто становятся объектом дросселирования — сомнительной практики, которую многие интернет-провайдеры применяют к пользователям с большим объемом данных (геймерам), когда они намеренно замедляют ваше интернет-соединение, не предлагая вам снизить нагрузку на свои серверы. Перенаправляя трафик через VPN, вы можете обойти это замедление. А поскольку Nord может похвастаться более чем 5100 серверами, он хорошо оборудован для поддержания высокой скорости вашего интернета.

NordVPN также предлагает защиту во время игр. Скрывая IP-адрес пользователя, он предотвращает распределенную атаку типа «отказ в обслуживании» (DDoS) со стороны другого игрока, которая временно блокирует доступ вашего компьютера или игровой консоли к сети.

Nord поддерживает Windows, macOS, iOS и Android, поэтому вы можете использовать его для игр на самых разных платформах. Как и в случае с другими VPN, вы можете установить NordVPN на маршрутизатор, что позволит вам использовать его с PlayStation, Xbox и другими игровыми консолями.

Хотя NordVPN является одним из самых быстрых VPN на рынке, у него есть недостатки, когда вы пытаетесь использовать его для потоковых сервисов. Его способность обходить геоблокировку для Netflix сомнительна, хотя он довольно хорошо работает с Disney +, Hulu и другими популярными потоковыми сервисами. NordVPN стоит 4,92 доллара в месяц при покупке сразу на весь год или 11,95 доллара в месяц при ежемесячной оплате.

Лучший бесплатный VPN: ProtonVPN (бесплатный)

Официальный сайт — https://protonvpn.com/

Из всех существующих бесплатных VPN ни одна не предлагает функции использования данных и безопасности, которые предлагает ProtonVPN, что делает его лучшим бесплатным VPN.

Характеристики:

Поддерживает ОС: Windows, macOS, iOS и Android

Максимальное количество устройств: 1

Серверов: 3

Юрисдикция: Швейцария

Плюсы и минусы Неограниченный объем данных Расширенные функции безопасности, такие как защита от утечек и раздельное туннелирование Хорошая производительность потоковой передачи Скорость может отставать в зависимости от трафика Нет поддержки Secure Core или P2P

Использование бесплатного VPN чревато опасностью. Учитывая, что виртуальные частные сети отвечают за обеспечение безопасности вашего компьютера, бесплатный сервис может дать вам ложное чувство безопасности, сделав вас уязвимым для атак. Из множества бесплатных VPN, которые вы найдете в Интернете, лишь немногие предоставляют качественные услуги. И из них ProtonVPN — лучший. Отчасти это связано с тем, что ProtonVPN предлагает неограниченные данные, избавляя вас от необходимости постоянно отслеживать использование данных, чтобы убедиться, что вы не превысите лимит данных и не потеряете защиту VPN. ProtonVPN также предлагает функции, которых нет в большинстве бесплатных VPN, включая защиту от утечек и раздельное туннелирование.

Важно помнить, что бесплатный VPN имеет свои ограничения, и Proton не является исключением. Его бесплатный сервис даст вам доступ только к трем серверным локациям (гораздо меньше, чем тысячи, которые предлагают платные VPN премиум-класса), и вы можете одновременно подключать к сервису только одно устройство. Вы сможете смотреть ограниченный контент с ProtonVPN, но не рассчитывайте получить доступ к региональному контенту Netflix (вы можете подключиться к Netflix Originals). Вы также должны ожидать, что скорости будут варьироваться, так как вы отойдете на второй план по сравнению с платными подписчиками ProtonVPN, когда все будет занято. Он также не предлагает защиты для сетей P2P. А Secure Core ProtonVPN, функция, которая защищает IP-данные при выходе из VPN в платных сервисах, не поддерживается в бесплатной версии. Тем не менее, трудно не любить уровень защиты, который предлагает ProtonVPN ни за что.

Лучший VPN для Netflix: ProtonVPN (платный)

Из рассмотренных нами VPN ProtonVPN лучше всех справляется с задачей обхода усилий Netflix по географической блокировке, чтобы предоставить доступ своим пользователям, что делает его лучшим VPN для Netflix.

Характеристики:

Поддерживаемые ОС: Windows, Mac, iOS, Linux и Android

Максимальное количество устройств:

Серверы: более 1500 серверов

Юрисдикция: Швейцария

Плюсы и минусы Работает во многих регионах для Netflix Хорошая скорость для потокового видеоконтента Хорошо работает с другими потоковыми сервисами Для доступа к Netflix требуется план Plus Нет круглосуточной поддержки

В то время как Proton VPN предлагает достойный бесплатный сервис для тех, кто ищет услугу VPN на очень ограниченной основе, когда вы переходите на его платные услуги, вы открываете один из лучших инструментов для разблокировки Netflix по всему миру.

Несмотря на то, что существует множество VPN, которые могут позволить вам получить доступ к Netflix из регионов с ограниченным доступом, немногие могут предоставить глобальный доступ ProtonVPN, который позволяет вам получать доступ к контенту Netflix с ограниченным доступом из США, Канады и Австралии среди других мест. Proton даже смог сохранить эти линии доступа открытыми, несмотря на новые попытки Netflix заблокировать VPN, которые помешали некоторым из наиболее известных сервисов в бизнесе.

И Netflix — это не все, к чему у ProtonVPN есть доступ. Вы также можете добавить в этот список Amazon Prime Video, YouTube, Hulu и BBC iPlayer . Способность Proton VPN предложить такой масштаб во многом обусловлена ​​его усилиями по расширению своих серверов, поскольку он управляет более чем 1500 серверами в 63 странах. ProtonVPN также известен своим бесплатным сервисом; однако вам придется заплатить за план Plus компании, чтобы получить доступ к возможностям разблокировки Netflix.

Услуги Proton VPN также полезны для других потребностей VPN благодаря использованию соединений WireGuard и OpenVPN и функций безопасности, таких как Secure Cores, которые направляют ваш трафик через свои защищенные серверы. Плата за подписку соответствует другим услугам VPN и составляет 8 долларов в месяц.

Хотя Proton VPN превосходно справляется с ограничениями геоблокировки, в некоторых областях его услуги отсутствуют. Его совместимость с устройствами не включает Amazon Fire TV Stick или Apple TV, и это одна из немногих наиболее известных VPN, которая не предлагает круглосуточную поддержку клиентов. Если вы ищете другой вариант, IPVanish также предоставляет доступ к Netflix и работает на многих платформах.

Лучший VPN для iPhone: Surfshark

Официальный сайт — https://surfshark.com/ru/

Удобный интерфейс, полезные параметры безопасности и расширенные функции для обхода геоблокировки делают этот VPN лучшим для пользователей iPhone.

Характеристики:

Поддерживает ОС: Windows, Mac, iOS, Linux и Android

Серверы: 3200

Юрисдикция: Нидерланды

Плюсы и минусы Дружественный интерфейс Расширенные функции защиты Отличное обслуживание клиентов Не так быстр, как другие VPN

Хотя некоторые могут не учитывать VPN, когда думают о своем iPhone, это крайне важно, если вы планируете использовать общедоступный Wi-Fi, проверяя баланс своего банковского счета в местной кофейне. Удобный интерфейс и многочисленные функции делают Surfshark одним из лучших вариантов для сохранения вашей конфиденциальности на устройствах iOS благодаря дизайну с четырьмя вкладками, который позволяет легко просмотреть список инструментов конфиденциальности или выбрать один из вариантов подключения с несколькими переходами и его совместимость с виджетами iOS 14. Вы также можете выбрать один из основных протоколов VPN, включая WireGuard, OpenVPN и Shadowsocks.

Что касается защиты, Surfshark предлагает защиту от рекламы и вредоносных программ, а также раздельное туннелирование, которое позволяет вам выбирать, какие приложения и веб-сайты могут подключаться через вашу VPN, а какие могут подключаться к Интернету напрямую. Surf Shark также является одним из немногих провайдеров, предлагающих на iPhone специальную кнопку экстренного отключения от сети, отключающую подключение для определенных приложений и веб-сайтов в случае отказа VPN.

VPN также отлично справляется с обслуживанием клиентов благодаря круглосуточной поддержке через чат. Surfshark также предлагает несколько довольно отличных функций для обхода геоблокировки. В дополнение к своей функции с несколькими переходами, которая отправляет интернет-провайдера через несколько стран для маскировки местоположения, он также предлагает режим маскировки, который маскирует активность VPN, чтобы ваш интернет-провайдер не мог определить, что вы используете VPN, а также режим NoBorders, который позволяет использовать Surfshark в регионах с ограниченным доступом. Просто имейте в виду, что использование этих функций является незаконным в некоторых странах.

Лучший VPN для FireStick: CyberGhost

Официальный сайт — https://www.cyberghostvpn.com/ru_RU/

Благодаря приложению, разработанному специально для Firestick, и возможности разблокировать потоковые сервисы, Cyberghost является логичным выбором в качестве лучшего VPN для пользователей Firestick.

Характеристики:

Поддерживает ОС: Windows, macOS, iOS и Android

Серверы: 7500+

Юрисдикция: Бухарест, Румыния

Плюсы и минусы Предлагает специальное приложение, разработанное для Firestick Эффективно для разблокировки большинства потоковых сервисов Очень низкие комиссии при использовании одного из более длительных планов CyberGhost Проблемы с геоблокировкой Netflix.

Одним из самых больших преимуществ Amazon Firestick является его способность брать с собой потоковое телевидение, просто подключив Firestick к телевизору в гостиничном номере, как только вы прибудете в пункт назначения. Конечно, это работает только в том случае, если служба потоковой передачи, к которой вы пытаетесь подключиться, предоставляет вам доступ из этой локали. Когда этого не происходит, CyberGhost — один из лучших способов обойти технологию геоблокировки, которая мешает вам следить за любимыми потоковыми шоу в дороге.

CyberGhost предлагает специальное приложение Fire TV Stick, доступное в магазине приложений Amazon, которое мастерски справляется с разблокировкой Hulu, Amazon Prime, Disney+ и YouTube независимо от вашего местоположения. Важно отметить, что у него проблемы с Netflix; однако в наши дни это в значительной степени относится к большинству VPN благодаря усиленным усилиям Netflix по блокировке VPN.

Те, кто беспокоится о безопасности, могут быть уверены, что CyberGhost предлагает достаточную защиту благодаря протоколам, включающим IKEv2 и OpenVPN. И, как и другие крупные VPN, CyberGhost также не ведет журналы пользователей.

CyberGhost — одна из самых доступных VPN при покупке расширенного контракта. CyberGhost также имеет 45-дневную гарантию возврата денег, что дает вам достаточно времени, чтобы проверить его характер против всех ваших любимых потоковых сервисов.

Лучший VPN для Android: Private Internet Access

Официальный сайт — https://www.privateinternetaccess.com/

Этот VPN откровенно говоря, делает одно из самых надежных настраиваемых приложений VPN для Android, которое также удивительно просто в использовании, что делает его лучшим VPN для пользователей Android.

Характеристики:

Поддерживаемые ОС: Windows, Mac, iOS, Linux

Максимальное количество устройств: 10

Серверов: 35 000+

Юрисдикция: США

Плюсы и минусы Дружественный интерфейс Многочисленные параметры и функции безопасности Поддержка до 10 устройств одновременно Не так быстро, как топовые VPN

Android-приложение Private Internet Access не только является одним из самых удобных для пользователей Android, но также содержит множество параметров и настроек, которые позволяют вам настроить работу VPN по своему усмотрению. Среди этих опций — переключатель уничтожения, автоматическое подключение и списки избранного, а также переадресация портов, пользовательское шифрование и различные настройки протокола. Он также предоставляет полную информацию о состоянии подключения, которая позволяет вам контролировать использование VPN.

Даже со всеми этими настройками и параметрами Private Internet Access остается почти абсурдно простым в использовании на Android с его большой кнопкой включения/выключения, расположенной прямо посередине экрана. Хотя Private Internet Access отстает от лучших VPN, когда речь идет о скорости, он должен справляться с большинством функций на телефоне Android без заметных задержек.

Что нужно учитывать перед покупкой VPN?

Скорость

Когда дело доходит до подключения к Интернету, скорость имеет первостепенное значение. VPN добавляет еще одну часть, через которую ваша информация должна пройти, прежде чем она попадет из точки А в точку Б, что означает, что она может замедлить ваше интернет-соединение. Хороший VPN будет замедлять его как можно меньше. VPN с большим количеством серверов и большим количеством IP-адресов с большей вероятностью предложат более высокие скорости.

Безопасность

Одной из двух основных целей использования VPN (мы скоро перейдем к другой) является создание безопасного соединения, которое обеспечит безопасность вашей конфиденциальной информации, когда вы осуществляете онлайн-банкинг, торгуете акциями, оплачиваете счета за электроэнергию и играть в две недели. Хороший VPN будет использовать надежное шифрование, такое как OpenVPN, IKEv2, WireGuard и Shadowsocks. В VPN также должна быть строгая политика отсутствия регистрации пользователей с функциями защиты, включающими аварийное отключение и сокрытие IP-адресов.

Доступность

Одной из целей VPN является обеспечение безопасности вашего соединения во время работы в Интернете. Другой — сделать вас невидимым, чтобы вы могли получить доступ к заблокированному контенту, к которому в противном случае вы не могли бы получить доступ из-за геоблокировки, например потоковому контенту из Netflix, Hulu, Disney+ и YouTube. Если вы хотите узнать, сможете ли вы обойти контент в пункте назначения, внимательно изучите доступность VPN в разных странах.

Универсальность

Если вы собираетесь платить ежемесячную плату за VPN, убедитесь, что вы можете использовать его более чем на одном устройстве. Средняя американская семья имеет 10 устройств. Хорошая VPN должна иметь возможность работы с несколькими устройствами как минимум для пяти устройств. VPN также должна поддерживать различные платформы, включая Windows, iOS, Linux, ПК, iPhone и Android. Обязательно проверьте совместимость VPN и сравните ее с набором устройств в вашей семье.

Часто задаваемые вопросы Что такое VPN? VPN означает виртуальную частную сеть. VPN служит щитом между вашим ПК или мобильным устройством и Интернетом, шифруя данные, чтобы скрыть ваш IP-адрес, сохраняя вашу личность в безопасности в Интернете. С помощью VPN третья сторона не может следить за вашей активностью в Интернете. На самом деле, даже провайдер, которого вы используете для доступа в Интернет, не может отследить вас. Как работает VPN? Когда VPN настраивается со службой, она направляет весь трафик через зашифрованный туннель данных, который скрывает IP-адрес, который вы используете в Интернете. Это делает ваше местоположение невидимым для всех, включая третьих лиц и даже интернет-провайдера, которого вы используете для доступа в Интернет. VPN защищает вас от атак, которые могут позволить другим получить доступ к конфиденциальной информации, включая имена пользователей и пароли к банковским счетам. Это также не позволяет потоковым службам, таким как Netflix, идентифицировать ваше географическое местоположение, позволяя вам обойти географическую блокировку, которая в противном случае не позволила бы вам получить доступ к цензурированному контенту. Зачем использовать VPN? VPN служит двум основным целям. Он защищает данные, которые вы отправляете через Интернет, не позволяя другим прочитать их, и маскирует ваше местоположение, чтобы сервисы не могли вас заблокировать. Шифруя отправляемые вами данные, VPN не позволяет потенциальным хакерам читать конфиденциальные данные, которые вы можете передавать через Интернет, включая номера социального страхования и водительских прав, банковскую информацию, а также имена пользователей и пароли. VPN особенно полезны, когда вы используете общедоступный Wi-Fi, в котором отсутствует защита, которой оснащен маршрутизатор в вашей домашней сети.



А поскольку VPN скрывает ваше местоположение, вы можете получить доступ к контенту, просмотр которого в противном случае был бы заблокирован. Это особенно полезно в странах, где запрещен доступ к определенному контенту и услугам. Когда вы путешествуете за границей, VPN позволяет вам подключиться к стране, в которой у него есть сервер, что позволяет вам выглядеть так, как будто вы находитесь где-то еще. VPN также может разблокировать заблокированные сайты при использовании сети в школе или на работе. Нужен ли мне VPN? Нужен вам VPN или нет, зависит от того, как вы выходите в Интернет. если вы используете большую часть Интернета из домашней сети, скорее всего, вы используете средства защиты, встроенные в ваш маршрутизатор. Если вы находитесь вне дома и планируете использовать общедоступные сети для доступа к конфиденциальной информации, например, при онлайн-банкинге, вам абсолютно необходим VPN. Если вы получаете доступ к своему банку с помощью бесплатного Wi-Fi в местном Starbucks без него, вы становитесь легкой мишенью для хакеров, подстерегающих вас. Даже если вы дома, есть веские причины для использования VPN. Вашему интернет-провайдеру разрешено продавать данные о пользователях на основе их онлайн-активности. Они также могут подвергнуть вас дросселированию, снижая скорость вашего соединения, если они определят, что вы используете слишком много данных. VPN мешает им сделать то же самое. Сколько стоит VPN? Цены варьируются в зависимости от услуги и того, сколько вы готовы заплатить авансом. Большинство VPN стоят от 11 до 12 долларов в месяц. Если вы готовы платить за год или даже два вперед, большинство VPN сократят ежемесячную плату вдвое. Например, ExpressVPN, одна из лучших VPN, берет 12,95 долларов за ежемесячную подписку или 6,67 долларов в месяц, если вы играете на целый год вперед. CyberGhost, который ежемесячно взимает 12,99 долларов США, взимает всего 2,15 долларов США в месяц, если вы платите авансом за три года обслуживания.

Если вы часто пользуетесь общедоступным Wi-Fi, путешествуете по регионам, которые ограничивают доступ к вашему любимому потоковому контенту, или устали от того, что ваш интернет-провайдер ограничивает вас во время интенсивной игровой сессии, то пришло время подумать о приобретении VPN, которая защитит вашу конфиденциальную информацию во время игры. позволяет обходить сайты, заблокированные по географическому признаку. Мы рекомендуем то, что мы считаем золотым стандартом в виртуальных частных сетях: ExpressVPN , который предлагает высокую скорость, непревзойденную безопасность и сверхъестественную способность обойти географическую блокировку. Геймерам и другим пользователям, которым нужна защита VPN при сохранении высоких скоростей загрузки и выгрузки, необходимых для онлайн-игр, следует обратить внимание на NordVPN и его более чем 5100 серверов.

Источник информации — futurism.com.