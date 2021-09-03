Можно ли установить Windows 11 на несовместимый компьютер?

Windows 11 — захватывающая новая операционная система для поклонников Microsoft, но ничто так не ослабляет шумиху, как знание того, что ваш компьютер не может ее запустить. Однако теперь пользователи могут загрузить ISO-образ Windows 11 и установить его на свои старые ПК, тем самым полностью пропустив проверку оборудования.

Однако стоит ли проходить проверку системы Microsoft? А что будет, если вы это сделаете? Давайте разберемся.

Проблема несовместимости с Windows 11

Проблемы начались, когда Microsoft выпустила инструмент, который анализировал, совместим ли ваш компьютер с Windows 11. Многие пользователи загрузили инструмент, желая получить официальное разрешение на выпуск Windows 11 … только для того, чтобы получить сообщение об ошибке, что их компьютер недостаточно хорош.

Люди были справедливо сбиты с толку, поскольку Microsoft отказалась от высокопроизводительных игровых ПК и объявила их непригодными для работы с Windows 11. Однако, как оказалось, Microsoft смотрела не на то, насколько мощно ваше оборудование, а на то, насколько оно новое.

Это связано с тем, что современные процессоры имеют специальные встроенные меры безопасности, которые Microsoft хочет использовать в Windows 11. Таким образом, если у вас недостаточно новый процессор и вы пытаетесь перейти на Windows 11 с помощью обновлений Windows, служба откажется вы, потому что ваше оборудование слишком старое.

Итак, насколько недавно «достаточно недавно»? После первоначальной путаницы Microsoft опубликовала список процессоров Intel, поддерживаемых Windows 11, чтобы прояснить ситуацию. К сожалению, похоже, что все, что старше Intel 8-го поколения, не поддерживается Windows 11, какой бы мощной она ни была.

Однако у владельцев старых компьютеров появилась искра надежды. Microsoft выпустила официальные ISO-образы для Windows 11, позволяющие установить операционную систему на любой компьютер, который вам нравится. Поскольку установка ISO пропускает проверку обновлений Windows, это означает, что она не учитывает, насколько свежим является ваш процессор. Таким образом, вы можете установить Windows 11 на любое оборудование, которое вам нравится.

Это открытие вселило в пользователей луч надежды на то, что Windows 11 будет работать на их старых компьютерах. Однако вскоре после выпуска ISO-образов Windows 11 Microsoft сделала заявление, которое избавило всех от этого новообретенного ажиотажа.

Грубый недостаток Windows 11 на старых компьютерах

В заявлении для The Verge Microsoft заявила, что прекрасно знает, что люди могут установить Windows 11 через ISO на неподдерживаемый ПК. Однако, если кто-то все же пойдет по этому пути, Microsoft не может гарантировать, что сможет поддерживать его ПК с помощью будущих обновлений.

Это означает, что если вы выберете путь ISO со старым ПК, у вас может не быть доступа к обновлениям Windows. Возможно, вы также не сможете использовать функцию автоматического поиска и установки драйверов, а это означает, что вам придется загружать все драйверы вручную.

Почему Microsoft это делает? Компания не сделала официального заявления о своих намерениях, но есть две равновозможные причины, по которым она решила поступить именно так.

С одной стороны, Microsoft разработала Windows 11 для работы на определенном оборудовании. Это включает в себя использование функций безопасности на современных процессорах, которых нет в старых моделях. Если бы Microsoft поддержала старое оборудование, это означало бы потратить много времени и денег на то, чтобы заставить Windows 11 работать на компьютерах, которые, скорее всего, скоро будут заменены.

С другой стороны, наличие этого недостатка действительно дает людям стимул к покупке нового ПК. Это хорошо для Microsoft по двум причинам: во-первых, это способствует общему объему продаж официального оборудования, «готового к Windows 11», которое хорошо выглядит в книгах Microsoft. Во-вторых, он побуждает людей покупать собственные ПК и ноутбуки Microsoft, разработанные специально для работы с Windows 11.

Можно ли запускать Windows 11 на несовместимом ПК?

Учитывая позицию Microsoft по отношению к несовместимым ПК под управлением Windows 11, в настоящее время мы не рекомендуем использовать путь ISO, если вы действительно не знаете, что делаете.

Чтобы получить удовольствие от неподдерживаемой копии Windows 11, вам, вероятно, придется вручную обновлять как операционную систему, так и драйверы. Хотя это не невозможно, поддерживать работоспособность операционной системы — это большая работа. Таким образом, использование Windows 10 в долгосрочной перспективе станет меньшей головной болью.

В конце концов, Windows 11 — это просто замаскированная Windows 10, так что вы можете пока придерживаться своего мнения. Таким образом, вы можете пользоваться официальной поддержкой и обновлениями, пока не придет время для обновления, после чего вы сможете получить компьютер, отвечающий всем требованиям Windows 11.

Если ваш компьютер старый, лучше подождать

Хотя можно запустить Windows 11 на старых компьютерах, из-за отсутствия поддержки будет сложно поддерживать ее в хорошем состоянии. Таким образом, мы рекомендуем вам придерживаться Windows 10 до тех пор, пока Microsoft не снизит системные требования Windows 11 или ваш текущий компьютер не станет слишком длинным.

Конечно, хотя Windows 11 впечатляет, есть множество аспектов, с которыми пользователи не согласны. Таким образом, вам следует больше узнать о том, как Windows 11 изменяет формулу, и решить, стоит ли обновляться или нет.