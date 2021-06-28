Microsoft опубликовала системные требования для новой Windows 11

Windows 11 была полноценно представлена 24 июня, в этот день было рассказано много про новую ОС, но не раскрыты минимальные требования для работы системы.

На каких компьютерах можно запустить Windows 11 стало известно только после презентации, и как оказалось, новая версия будет работать только на 64-разрядных процессорах с частотой обновления свыше 1 ГГц.

Оперативной памяти на устройстве должно быть минимум 4 ГБ, а графическая система должна поддерживать DirectX 12 / WDDM 2.x.

Также к компьютеру должен быть подключен монитор с минимальным разрешением 720p. Таким образом, все старые компьютеры и ноутбуки не будут работать с Windows 11, то есть их придется оставить на Windows 10, к тому же компания Microsoft обещает ее поддерживать до 14 октября 2025 года.

Было указано, что для установки версии Windows 11 Home у пользователя должна быть рабочая запись Microsoft и стабильное подключение к Интернету.