Как перейти с Windows 7 на Windows 11? Если у вас есть компьютер под управлением Windows 7, можно выполнить обновление до Windows 11 без потери файлов с помощью файла ISO, но для этого потребуется полная переустановка. Это означает, что ваши приложения и настройки не сохранятся.

Однако перед обновлением до Windows 11 с Windows 7 вам все равно необходимо убедиться, что ноутбук или настольный компьютер соответствует минимальным системным требованиям . Например, устройство должно включать в себя материнскую плату с прошивкой UEFI, а процессор должен быть Intel 8-го поколения или новее или AMD Zen 2 или новее. Это в дополнение к требованиям TPM 2.0 и безопасной загрузки, а также к минимуму 64 ГБ хранилища и 4 ГБ ОЗУ.

Хотя Windows 11 будет предлагаться в качестве бесплатного обновления для устройств с Windows 10 , вы все равно сможете бесплатно обновить Windows 7, но это не официальный вариант. Если у вас нет лицензии, вам нужно будет приобрести ее при необходимости. Кроме того, вам нужно будет создать полную резервную копию для отката по любой причине или если вам нужно восстановить файлы.

Также рекомендуется удалить любое программное обеспечение, которое может конфликтовать с обновлением до Windows 11, включая антивирус, инструменты безопасности и старые сторонние программы. Кроме того, во избежание проблем рекомендуется отключить все оборудование, подключенное к компьютеру, включая принтеры, телефоны, камеры, внешние жесткие диски и другие периферийные устройства USB .

В этом руководстве вы узнаете, как выполнить обновление до Windows 11 с Windows 7.

Как перейти с Windows 7 на Windows 11 с помощью файла ISO

Хорошая идея — создать полную резервную копию, чтобы откатиться в случае непредвиденных обстоятельств. В дополнение к резервной копии системы вы также должны создать резервную копию своих файлов в OneDrive, другом облачном сервисе или на внешнем диске на случай, если вам потребуется восстановить их вручную.

Чтобы выполнить обновление до Windows 11 с Windows 7 с помощью файла ISO, выполните следующие действия:

Загрузите файл ISO для Windows 11 . Щелкните правой кнопкой мыши файл ISO, выберите подменю «Открыть с помощью» и выберите параметр «Проводник Windows» . Щелкните подключенный диск на левой панели навигации. Дважды щелкните файл установки , чтобы начать процесс обновления Windows 11. (Необязательно) Щелкните параметр Изменить способ загрузки обновлений программой установки Windows . Выберите вариант Не сейчас . Щелкните кнопку Далее . Нажмите кнопку « Принять » , чтобы принять условия. Нажмите кнопку « Установить » , чтобы выполнить обновление, сохранив файлы и приложения. Если вы хотите начать с чистой установки Windows 11, щелкните параметр «Изменить, что нужно сохранить» , выберите параметр «Ничего», нажмите кнопку «Далее» , а затем нажмите кнопку «Установить» .

После того, как вы выполните эти шаги, начнется процесс обновления. После завершения установки вам может потребоваться выполнить готовую работу (OOBE), чтобы завершить настройку Windows 11.

Средство создания мультимедиа было обновлено для Windows 11, но теперь оно работает только для создания загрузочного USB-накопителя или файла ISO. Вы больше не можете использовать его для обновления на месте. Установка с Помощником доступна только для устройств Windows 10.

Если вы планируете обновить свое устройство под управлением Windows 7, вам также следует подумать об использовании чистой установки, поскольку это лучший вариант и может помочь избежать проблем во время и после установки.

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