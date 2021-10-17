Как загрузить ISO-файл Windows 11: пошаговая инструкция

Вы можете загрузить ISO-образ Windows 11 прямо с серверов Microsoft без Media Creation Tool — вот как это сделать.
Windows 11 теперь доступна для загрузки в качестве дополнительного обновления через Центр обновления Windows. Однако вы также можете загрузить файл ISO, если хотите начать с чистой установки или пытаетесь установить Windows 11 на неподдерживаемой конфигурации оборудования .
В предыдущих выпусках вам приходилось использовать обходные пути, но теперь вы можете загрузить ISO-файл Windows 11 прямо с веб-сайта поддержки Microsoft.
В этом руководстве вы узнаете, как загрузить ISO-файл Windows 11 непосредственно с серверов Microsoft.
Как загрузить ISO-файл Windows 11 без Media Creation Tool
Чтобы напрямую загрузить ISO-файл Windows 11, выполните следующие действия:
- Откройте веб-сайт поддержки Microsoft.
- В разделе «Загрузить образ диска Windows 11 (ISO)» выберите вариант Windows 11 .
- Нажмите кнопку «Загрузить».
- Выберите язык установки.
- Нажмите кнопку «Подтвердить» .
- Нажмите кнопку «Загрузить», чтобы сохранить ISO-файл Windows 11 на устройстве.
- После загрузки файла ISO вы можете использовать такие инструменты, как Rufus, для создания загрузочной флешки Windows 11.
Читайте также:
- Все способы скачать Windows 11
- Windows 11: что нового
- Как создать загрузочную флешку Windows 11: инструкция
- Как загрузить файл образа диска Windows 11 (ISO) с сайта Microsoft