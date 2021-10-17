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Как загрузить ISO-файл Windows 11: пошаговая инструкция

Как загрузить ISO-файл Windows 11
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Вы можете загрузить ISO-образ Windows 11 прямо с серверов Microsoft без Media Creation Tool — вот как это сделать.

Windows 11 теперь доступна для загрузки в качестве дополнительного обновления через Центр обновления Windows. Однако вы также можете загрузить файл ISO, если хотите начать с чистой установки или пытаетесь установить Windows 11 на неподдерживаемой конфигурации оборудования .

В предыдущих выпусках вам приходилось использовать обходные пути, но теперь вы можете загрузить ISO-файл Windows 11 прямо с веб-сайта поддержки Microsoft.

В этом руководстве вы узнаете, как загрузить ISO-файл Windows 11 непосредственно с серверов Microsoft.

Как загрузить ISO-файл Windows 11 без Media Creation Tool

Чтобы напрямую загрузить ISO-файл Windows 11, выполните следующие действия:

  1. Откройте веб-сайт поддержки Microsoft.
  2. В разделе «Загрузить образ диска Windows 11 (ISO)» выберите вариант Windows 11 .Как загрузить ISO-файл Windows 11
  3. Нажмите кнопку «Загрузить». 
  4. Выберите язык установки.

    Как загрузить ISO-файл Windows 11

  5. Нажмите кнопку «Подтвердить» . 
  6. Нажмите кнопку «Загрузить», чтобы сохранить ISO-файл Windows 11 на устройстве.

    Windows 11 x64 ISO скачать

  7. После загрузки файла ISO вы можете использовать такие инструменты, как Rufus, для создания загрузочной флешки Windows 11.

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Как загрузить ISO-файл Windows 11
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