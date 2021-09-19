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В отличие от iPhone 13, Samsung Galaxy S22 будет иметь совершенно новый дизайн

В отличие от iPhone 13, Samsung Galaxy S22 будет иметь совершенно новый дизайн
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В то время как красота в глазах смотрящего, грядущий смартфон серии Galaxy S является одним из самых красивых флагманов Android, которые можно купить прямо сейчас. К счастью для поклонников Samsung, предстоящая серия Galaxy S22, особенно S22 Ultra, также будет одним из самых красивых телефонов на момент запуска. Тем не менее, информатор Ice Universe пошел еще дальше и заявил, что Galaxy S22 Ultra будет самым красивым телефоном, когда он выйдет на рынок.

«С точки зрения внешнего вида, поверьте, когда вы увидите S22 Ultra, вам не понравятся никакие телефоны», — написала Ice universe в Twitter. Согласно аналитику, будущий Galaxy S22 Ultra получит новый дизайн, хотя на данный момент у нас нет подробностей о нем.

Galaxy S22

Типстер также поделился некоторой информацией о соотношении сторон. У S22 Ultra теперь будет соотношение сторон 19,3: 9 против 20: 9 у его предшественника. Смартфон также будет иметь увеличенное соотношение экрана к корпусу. К сожалению, других подробностей о грядущем флагманском телефоне аналитик не сообщил. Но благодаря предыдущим слухам у нас есть некоторые подробности о смартфоне.

Если верить слухам, грядущая серия Galaxy S22 будет оснащена чипсетом Exynos 2200 с графическим процессором AMD Mobile Radeon с графикой RDNA2. Ходят слухи, что у него будет тройная камера — основная камера на 50 МП, сверхширокая камера и телефонная камера с 3-кратным оптическим зумом. Ожидается, что версия Ultra будет предлагать основную камеру на 108 МП. Другие функции включают дисплей с частотой 120 Гц, стереодинамики, быструю зарядку, беспроводную зарядку и водонепроницаемость.

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