Смартфон Samsung Galaxy S22 получит 65-ватную быструю зарядку

Информация о наличии в новых флагманских смартфонах Samsung быстрой зарядки мощностью 65 Вт сообщали инсайдеры, но недавно она подтвердилась благодаря базе регулятора.

В частности, смартфоны Samsung Galaxy S22 появились в базе китайского регулятора 3С, где и было указано, что в смартфонах, которые будут представлены 11 августа, появится 65-ватная быстрая зарядка.

У актуальных моделей флагманской линейки есть поддержка 25-ватой зарядки, а значит новые модели будут заряжаться намного быстрее.

С другой стороны, желающим пользоваться такой зарядкой придется раскошелиться, так как в комплекте со смартфонов такой зарядки не будет, и приобретать ее придется отдельно.