Samsung Galaxy S22 получит самый маленький экран со времен Galaxy S9

Серия Galaxy S22 не за горами, и она должна иметь некоторые заметные обновления, но недавние слухи указали на то, что батарея довольно мала. Как выясняется, это может не иметь большого значения, поскольку другая утечка указывает на гораздо меньший экран на базовой модели Galaxy S22.

Ice Universe утверждает в Твиттере, что в следующем году появится Galaxy S22 со значительно меньшим экраном. По всей видимости, базовая модель будет поставляться с 6,06-дюймовым дисплеем, что является шагом вниз по сравнению с самым маленьким Galaxy S21 и самым маленьким дисплеем на базовом флагмане Samsung со времен Galaxy S9, не считая специального исключения S10e. Айс говорит, что телефон будет похож по габаритам на iPhone 12/13.

Судя по последним слухам , батарея будет рекламироваться на 3700 мАч .

Если эта статистика окажется точной, это также будет указывать на то, что Galaxy S22 + меньше, чем S21 + с 6,7-дюймовой панелью. Это могло сработать для Samsung, так как S21 + многие списали со счетов, потому что его экран и размеры были очень близки по размеру к S21 Ultra. Делая больше разделения между этими устройствами, Samsung получает возможность обслуживать аудиторию, ищущую телефоны меньшего размера, и проводить больше различий между уровнями «Плюс» и «Ультра». На сегодняшний день неясно, какой размер будут предлагать S22 + и Ultra.

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