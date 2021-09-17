Главная » Новости

Samsung Galaxy S22 получит самый маленький экран со времен Galaxy S9

Samsung Galaxy S22 получит самый маленький экран со времен Galaxy S9
На чтение 2 мин Просмотров 66 Опубликовано

Серия Galaxy S22 не за горами, и она должна иметь некоторые заметные обновления, но недавние слухи указали на то, что батарея довольно мала. Как выясняется, это может не иметь большого значения, поскольку другая утечка указывает на гораздо меньший экран на базовой модели Galaxy S22.

Ice Universe утверждает в Твиттере, что в следующем году появится Galaxy S22 со значительно меньшим экраном. По всей видимости, базовая модель будет поставляться с 6,06-дюймовым дисплеем, что является шагом вниз по сравнению с самым маленьким Galaxy S21 и самым маленьким дисплеем на базовом флагмане Samsung со времен Galaxy S9, не считая специального исключения S10e. Айс говорит, что телефон будет похож по габаритам на iPhone 12/13.

Судя по последним слухам , батарея будет рекламироваться на 3700 мАч .

Если эта статистика окажется точной, это также будет указывать на то, что Galaxy S22 + меньше, чем S21 + с 6,7-дюймовой панелью. Это могло сработать для Samsung, так как S21 + многие списали со счетов, потому что его экран и размеры были очень близки по размеру к S21 Ultra. Делая больше разделения между этими устройствами, Samsung получает возможность обслуживать аудиторию, ищущую телефоны меньшего размера, и проводить больше различий между уровнями «Плюс» и «Ультра». На сегодняшний день неясно, какой размер будут предлагать S22 + и Ultra.

Новости по теме:

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ASTERA