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Смартфоны серии Samsung Galaxy S22 поступят в массовое производство в ноябре этого года

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Южнокорейский производитель смартфонов Samsung недавно выпустил на рынок свои новейшие складные смартфоны и теперь готовится к выпуску устройств серии Galaxy S следующего поколения.

Теперь, в преддверии запуска, некоторые подробности о серии Samsung Galaxy S22 продолжают появляться в Интернете. В последней утечке сообщается, что серия Samsung Galaxy S22 поступит в массовое производство в ноябре этого года.

Смартфоны серии Samsung Galaxy S22 поступят в массовое производство в ноябре этого года

Кроме того, в отчете добавлено, что смартфоны этой линейки будут доступны для покупки с января 2022 года. Ожидается, что все модели серии будут оснащены чипсетом Qualcomm Snapdragon 898, запуск которого запланирован на декабрь этого года.

Предстоящая линейка смартфонов от Samsung также рекламируется как первая в мире, оснащенная SoC SD898. В этом случае он победит китайского гиганта Xiaomi, который выпустил первые смартфоны с новой флагманской SoC серии Snapdragon.

Согласно предыдущему отчету, Qualcomm Snapdragon 898 будет производиться Samsung и, вероятно, обеспечит примерно 20-процентное увеличение производительности.

В некоторых регионах смартфоны серии Samsung Galaxy S22 могут оснащаться чипом Samsung Exynos 2200, который, вероятно, будет интегрирован с графическим процессором AMD для повышения производительности, что еще предстоит увидеть.

В сообщениях указывается, что топовая модель линейки, Galaxy S22 Ultra, будет использовать 108-мегапиксельный основной датчик, а также будет оснащена телеобъективом перископа и сверхширокоугольным объективом.

Источник — Astera.

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