На прошлой неделе Samsung анонсировала Galaxy Z Fold3 5G и Galaxy Z Flip3 5G на различных рынках. Теперь внимание будет постепенно смещаться в сторону серии Galaxy S22, запуск которой ожидается в январе 2022 года. Массовая утечка информации от надежного поставщика Ice Universe раскрыла ключевые особенности грядущих смартфонов Galaxy S22, Galaxy S22 + и Galaxy S22 Ultra.

Согласно сообщению, Galaxy S22 будет оснащен 6,06-дюймовым дисплеем LTPS FHD +, тогда как Galaxy S22 Pro будет иметь 6,55-дюймовый экран LTPS FHD +. Более мощный Galaxy S22 Ultra будет оснащен 6,81-дюймовым экраном LPTO с разрешением Quad HD +. Ожидается, что все три телефона будут поддерживать частоту обновления 120 Гц.

Samsung Galaxy S21 серии 5G S22 и S22 Pro будут оснащены тройной камерой на 50 мегапикселей (основная с диафрагмой f / 1,55) + 12 мегапикселей (сверхширокая) + 12 мегапикселей (3-кратный оптический зум). Galaxy S22 Ultra будет оснащен четырехкамерным блоком, состоящим из 108-мегапиксельной основной камеры, 12-мегапиксельного сверхширокого объектива, 12-мегапиксельной камеры с 3-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельного объектива с перископическим зумом и 10-кратным оптическим зумом.

Galaxy S22 будет оснащен батареей емкостью 3800 мАч, а S22 + — батареей емкостью 4600 мАч. S22 Ultra будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч. В предыдущей утечке утверждалось, что линейка S22 поступит с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт, а также будет иметь охлаждение с паровой камерой. Что касается дизайна, серия S22 будет небольшим улучшением по сравнению с линейкой S21.

Другой аналитик Трон заявил, что семейство Galaxy S22 будет работать на грядущей мобильной платформе Snapdragon 898. Некоторые рынки получат трио S22 на базе Exynos 2200 с графическим процессором AMD mRDNA.

Источник — Astera.