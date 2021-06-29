В Сеть слили подробности о новом флагмане Samsung Galaxy S22 Ultra

Презентация этого смартфона состоится только в следующем году, однако уже в сети появилось немало информации о новинке, в том числе и предварительная стоимость, а также рендерные изображения.

По предварительным данным, флагманский смартфон будет представлен в начале 2022 года.

Так, сообщается, что диагональ экрана останется прежней и составит 6,81 дюйма, его разрешение будет QHD+.

Пока источник не подтверждает наличие камеры под экраном, сообщая, что технология будет реализована только в 2023 году. Samsung Galaxy S22 Ultra станет единственной моделью в линейке, у которой будет экран LTPO с адаптивной частотой обновления, а также закругленный по краям дисплей и стеклянная задняя панель.

Стилус S Pen для смартфона будет доступен за дополнительную плату. Еще одной из ярких особенностей аппарата станет система активного охлаждения, где будет использоваться настоящий вентилятор. Такая технология ранее была зарегистрирована компанией.

Одним из важных изменений станет блок основной камеры. Есть информация, что над камерой компания работает совместно с Olympus.

Камере приписывают непрерывный оптический зум, стабилизацию со сдвигом датчика и огромный главный модуль.

Разрешение камеры пока не раскрывается. Что касается других характеристик, то смартфон должен получить процессор Exynos 2200 или Snapdragon 895 в зависимости от рынка, а также конфигурацию памяти 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ.

Работать модель будет под управлением Android 12 с фирменной оболочкой, а за ее автономность будет отвечать батарея на 5000 мАч. Предварительная стоимость аппарата составит 1 250-1 300 евро минимум.