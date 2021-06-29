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В Сеть слили подробности о новом флагмане Samsung Galaxy S22 Ultra

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Презентация этого смартфона состоится только в следующем году, однако уже в сети появилось немало информации о новинке, в том числе и предварительная стоимость, а также рендерные изображения.

По предварительным данным, флагманский смартфон будет представлен в начале 2022 года.

Так, сообщается, что диагональ экрана останется прежней и составит 6,81 дюйма, его разрешение будет QHD+.

Пока источник не подтверждает наличие камеры под экраном, сообщая, что технология будет реализована только в 2023 году. Samsung Galaxy S22 Ultra станет единственной моделью в линейке, у которой будет экран LTPO с адаптивной частотой обновления, а также закругленный по краям дисплей и стеклянная задняя панель.

Стилус S Pen для смартфона будет доступен за дополнительную плату. Еще одной из ярких особенностей аппарата станет система активного охлаждения, где будет использоваться настоящий вентилятор. Такая технология ранее была зарегистрирована компанией.

В Сеть слили подробности о новом флагмане Samsung Galaxy S22 Ultra

Одним из важных изменений станет блок основной камеры. Есть информация, что над камерой компания работает совместно с Olympus.

Камере приписывают непрерывный оптический зум, стабилизацию со сдвигом датчика и огромный главный модуль.

Разрешение камеры пока не раскрывается. Что касается других характеристик, то смартфон должен получить процессор Exynos 2200 или Snapdragon 895 в зависимости от рынка, а также конфигурацию памяти 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ.

Работать модель будет под управлением Android 12 с фирменной оболочкой, а за ее автономность будет отвечать батарея на 5000 мАч. Предварительная стоимость аппарата составит 1 250-1 300 евро минимум.

Samsung Samsung Galaxy S22 Ultra
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