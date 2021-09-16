Samsung установит в Galaxy S22 батарею значительно меньшего размера

Galaxy S22 процессоры и экраны стали намного эффективнее в последние годы, но они по-прежнему требуют мощной батареи, чтобы обеспечить долговечность, на которую рассчитывает большинство людей, поэтому мы обычно видим батареи большего размера при каждом обновлении линейки смартфонов. Однако для Galaxy S22 следующего года, похоже, Samsung может значительно снизить емкость аккумулятора.

GalaxyClub сообщает, что размер аккумулятора в самой маленькой базовой модели Galaxy S22 может быть намного меньше, чем у нынешнего Galaxy S21 и даже прошлых моделей. Судя по всему, номинальная емкость аккумулятора составляет всего 3590 мАч, что немного ниже номинальной емкости Galaxy S21, составляющей 3880 мАч. Тем не менее, Samsung не использует эти точные цифры в своей рекламе, поэтому, если S21 рекламировался как батарея емкостью 4000 мАч, S22, вероятно, будет находиться в диапазоне от 3700 до 3800 мАч — если эти цифры окажутся точными.

Падение, безусловно, удивительно, учитывая, что только вчера сообщалось, что Galaxy S22 Ultra имеет заявленную емкость 5000 мАч, идентичную своему предшественнику. Однако в предыдущем отчете отмечалось, что Galaxy S22 + также может снизить свою емкость с 4800 мАч до 4500 мАч.

Почему Samsung может терять емкость? Это еще предстоит выяснить, но это могло быть по любому количеству причин. В Galaxy Z Fold 3 этот выбор был сделан ради уменьшения размера телефона. Также может быть, что Samsung чувствует себя уверенно в новых чипах и более эффективных технологиях отображения и имеет новые компоненты, для которых нужно освободить место.

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