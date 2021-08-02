Samsung работает над своими флагманскими смартфонами серии Galaxy S следующего поколения, которые будут выпущены в начале следующего года в виде линейки Samsung Galaxy S22. Хотя до официального запуска еще много времени, утечки, связанные со смартфонами, продолжают появляться в сети.

В последней утечке аналитик Йогеш утверждает, что серия Galaxy S22 от Samsung, а также некоторые другие телефоны сторонних производителей будут поставляться с новым 50-мегапиксельным датчиком RGBW.

Ice Universe заявила, что южнокорейский гигант в следующем месяце запустит новый 200-мегапиксельный сенсор камеры и 50-мегапиксельный модуль RGBW. Компания Samsung ранее подтвердила, что работает над 200-мегапиксельным сенсором камеры.

Ранее сообщалось, что топовый вариант линейки, Galaxy S22 Ultra, сохранит 108-мегапиксельный сенсор. Однако это сообщение было опровергнуто, и было заявлено, что устройство имеет новый 200-мегапиксельный сенсор в конфигурации с пятью камерами. Сообщается, что датчик 200MP производится в сотрудничестве с японской компанией Olympus.

Samsung недавно анонсировала самый маленький в мире сенсор с разрешением 0,64 мкм, камеру ISOCELL JN1 с разрешением 50 МП, которая предназначена для телефонов среднего уровня. В феврале компания представила 50-мегапиксельный датчик ISOCELL GN2 с размером пикселей 1/1,12 дюйма и размером пикселей 1,4 мкм.

Ожидается, что серия Samsung Galaxy S22 будет поддерживать зарядку мощностью 65 Вт, и, как сообщается, компания тестирует эту технологию. Зарядное устройство на 65 Вт от Samsung было сертифицировано TÜV SÜD в феврале этого года. Это то же зарядное устройство с номером модели EP-TA865, которое было сертифицировано южнокорейской организацией NRRA в сентябре прошлого года.

На прошлой неделе просочилась информация о том, что Galaxy S22, Galaxy S22 + и Galaxy S22 Ultra, скорее всего, будут иметь номера моделей SM-S901x, SM-906x и SM-S908x. Хотя это еще не подтверждено, ожидается, что телефоны будут выпущены в январе 2022 года.

Источник — Astera.