Серия Galaxy S22 будет оснащаться Snapdragon 898

Согласно отчету Lanzuk, флагман следующего поколения южнокорейского технологического гиганта к 2022 году будет оснащен процессором Exynos 2200 на базе AMD. Хотя он будет доступен только в некоторых регионах мира. Другими словами, вариант Snapdragon будет более доступен для клиентов. Видимо, причина этого не в производительности последнего процессора Exynos, а в низкой производительности нового чипсета и других проблемах, связанных с массовым производством.

Из того, что было известно до сих пор, новый чип Exynos вполне способен справляться как с графикой, благодаря архитектуре AMD RDNA2, так и даже с общей обработкой. Некоторые отчеты даже предполагают, что производительность будет конкурировать с чипсетом Apple A14 Bionic, установленным в серии iPhone 12, или даже превзойти его. Для тех, кто не знает, Samsung обычно выпускала свои флагманские модели в вариантах Snapdragon и Exynos. Хотя обычно считалось, что первый по производительности немного лучше.

Теперь кажется, что роли могут поменяться, поскольку грядущий мощный чип Exynos, возможно, может превзойти даже Snapdragon 898.

Источник — Astera.