Главная » Новости

Серия Galaxy S22 будет оснащаться Snapdragon 898

На чтение 1 мин Просмотров 165 Опубликовано

Согласно отчету Lanzuk, флагман следующего поколения южнокорейского технологического гиганта к 2022 году будет оснащен процессором Exynos 2200 на базе AMD. Хотя он будет доступен только в некоторых регионах мира. Другими словами, вариант Snapdragon будет более доступен для клиентов. Видимо, причина этого не в производительности последнего процессора Exynos, а в низкой производительности нового чипсета и других проблемах, связанных с массовым производством.

Серия Galaxy S22 будет оснащаться Snapdragon 898

Из того, что было известно до сих пор, новый чип Exynos вполне способен справляться как с графикой, благодаря архитектуре AMD RDNA2, так и даже с общей обработкой. Некоторые отчеты даже предполагают, что производительность будет конкурировать с чипсетом Apple A14 Bionic, установленным в серии iPhone 12, или даже превзойти его. Для тех, кто не знает, Samsung обычно выпускала свои флагманские модели в вариантах Snapdragon и Exynos. Хотя обычно считалось, что первый по производительности немного лучше.

Серия Galaxy S22 будет оснащаться Snapdragon 898

Теперь кажется, что роли могут поменяться, поскольку грядущий мощный чип Exynos, возможно, может превзойти даже Snapdragon 898.

Источник — Astera.

@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов