Что еще ожидается в 2021 году на мероприятии Apple Second Fall

Вчера Apple провела мероприятие «California Streaming», чтобы представить новые iPad, линейку iPhone 13 и Apple Watch Series 7, но мы еще не закончили с новыми продуктами этого года.

Мы ожидаем, что второе осеннее мероприятие состоится либо в октябре, либо в ноябре, и это мероприятие, вероятно, будет посвящено Mac. Ниже мы выделили продукты, которые, по слухам, будут выпущены до конца 2021 года.

Модели MacBook Pro с диагональю 14 и 16 дюймов

Нам уже пора обновить 16-дюймовый MacBook Pro, и, по слухам, он скоро появится. Многочисленные слухи указали на модели MacBook Pro с диагональю 14 и 16 дюймов с более тонкими рамками и дизайном с плоскими краями, что не слишком сильно отличается от нынешнего дизайна.

В новых моделях MacBook Pro будут восстановлены порты, которые отсутствовали с 2016 года, в том числе слот для SD-карты и порт HDMI, который присоединится к разъему для наушников и портам USB-C.

Apple возвращается к MagSafe, и в новых моделях MacBook Pro для зарядки будут использоваться порты MagSafe, а не кабель USB-C. До 2016 года в моделях MacBook Pro использовался быстросъемный кабель «MagSafe», который предотвращал повреждение компьютера при дергании за шнур. Технология «MagSafe» может обеспечить более высокую скорость зарядки, чем это доступно с USB-C, но конкретные детали пока неизвестны.

Ожидается, что помимо повторного введения портов, в моделях MacBook Pro будет удалена панель Touch Bar, которая использовалась с 2016 года. Вместо этого Apple планирует заменить Touch Bar на стандартный ряд функциональных клавиш.

Возможна технология мини-светодиодных дисплеев, и новые модели MacBook Pro могут стать первыми Mac, которые получат мини-светодиодную подсветку, которая была представлена ​​в моделях iPad Pro 2021 года. Технология «Mini-LED» позволит создать более тонкий и легкий дизайн, предлагая при этом многие преимущества OLED, такие, как улучшенная широкая цветовая гамма, высокая контрастность и динамический диапазон, а также более точные оттенки черного.

По слухам, модели MacBook Pro будут оснащены более быстрым и мощным чипом «M1X», основанным на технологии, представленной в M1 . M1X может иметь 10-ядерный процессор с восемью высокопроизводительными ядрами и двумя энергоэффективными ядрами, а также варианты с 16-ядерным или 32-ядерным графическим процессором.

Ожидается, что новые модели MacBook Pro будут поддерживать до 64 ГБ ОЗУ, и обе могут иметь одинаковый набор функций из-за планов Apple использовать один и тот же чип M1X для 14- и 16-дюймовых размеров.

M1X Mac Mini

Apple работает над высококачественной версией Mac mini с обновленным дизайном, а Марк Гурман из Bloomberg заявил в августе, что новый mini появится в «ближайшие несколько месяцев».

Поскольку ожидается, что в машине будет использоваться тот же чип M1X, который представлен в моделях MacBook Pro, мы можем увидеть его до конца года.

Ожидается, что высокопроизводительный Mac mini заменит Intel «Mac mini», который Apple все еще продает, и, вероятно, он будет предлагаться вместе с «M1» «Mac mini», представленным в прошлом году.

AirPods 3

Ходят слухи, что AirPods 3 готовы к запуску, и мы ожидали увидеть их на сентябрьском мероприятии Apple, учитывая их связь с iPhone и Apple Watch.

Этого не произошло, поэтому, если AirPods все еще появятся до конца 2021 года, мы могли бы увидеть их представленные на втором осеннем мероприятии Apple.

Ожидается, что «AirPods» 3 будут иметь дизайн, более похожий на «AirPods» Pro, с более короткими штангами и переработанным зарядным чехлом, но они будут по-прежнему доступны по более доступной цене и не будут иметь таких высококлассных функций, как активное шумоподавление.

Раскрытие гарнитуры смешанной реальности?

Еще в марте Марк Гурман из Bloomberg заявил, что Apple анонсирует гарнитуру смешанной реальности на мероприятии «в ближайшие несколько месяцев». Гурман сказал, что Apple не хочет анонсировать новый продукт, такой как гарнитура, на онлайн-мероприятии и будет стремиться к личному мероприятию, но этого не произойдет в 2021 году.

Мы больше ничего не слышали о дебюте гарнитуры смешанной реальности, дебютировавшей в этом году, поэтому вполне возможно, что Apple решила отложить презентацию продукта до тех пор, пока действительно не сможет сделать это лично.

Ходили бесконечные слухи о разрабатываемой гарнитуре AR / VR, которая отличается от очков Apple Glasses , которые также находятся в разработке. По последним слухам, он будет похож на гарнитуру Oculus Quest VR, но с более гладким и легким дизайном. Он будет оснащен двумя дисплеями с высоким разрешением и несколькими камерами для отслеживания движения руки, головы и глаз.

Гарнитура будет больше ориентирована на виртуальную реальность, чем на дополненную реальность, и она не будет работать сама по себе — ее нужно будет привязать к iPhone для вычислительной мощности.

Аналитик Apple Минг-Чи Куо и такие сайты, как The Information, указали, что Apple нацелена на дату запуска 2022 года, поэтому мы можем не увидеть открытия в этом году, поскольку Apple не может провести личное мероприятие.

В работе, но еще не готовы

Есть также несколько других устройств, которые находятся в разработке, но по большей части ходят слухи, что их запуск состоится в 2022 году, а не в 2021 году. Продукты, указанные ниже, появятся, но мы не ожидаем их в этом году.

MacBook Air — по слухам, с мини-светодиодным дисплеем, новым силиконовым чипом Apple и несколькими вариантами цвета,обновление MacBook Air ожидается в 2022 году.

IPad Air — следующее поколение IPad Air может оформлены в стиле OLEDдисплей и Pro-уровня функциитакие как соединения 5G, LiDAR, и новые камеры и динамики, но это неслухамне будет приходить до 2022 года.

— по слухам, с мини-светодиодным дисплеем, новым силиконовым чипом Apple и несколькими вариантами цвета,обновление MacBook Air ожидается в 2022 году. IPad Air — следующее поколение IPad Air может оформлены в стиле OLEDдисплей и Pro-уровня функциитакие как соединения 5G, LiDAR, и новые камеры и динамики, но это неслухамне будет приходить до 2022 года. AirPods Pro — Apple работает над новой версией AirPods Pro с бесконтактным дизайном и новым беспроводным чипом, и они могут появиться в 2022 году.

iPhone SE — В разработке находится новая версия iPhone SE, которая, по слухам, выйдет в первой половине 2022 года. Ожидается, что он будет иметь тот же общий дизайн, но с обновленным чипом и возможностью подключения 5G.

— Apple работает над новой версией AirPods Pro с бесконтактным дизайном и новым беспроводным чипом, и они могут появиться в 2022 году. iPhone SE — В разработке находится новая версия iPhone SE, которая, по слухам, выйдет в первой половине 2022 года. Ожидается, что он будет иметь тот же общий дизайн, но с обновленным чипом и возможностью подключения 5G. Большой iMac — в разработке находится еще один iMac с большим дисплеем и более быстрым кремниевым чипом Apple, но о нем мало что известно, и он не ожидается в 2021 году.

— в разработке находится еще один iMac с большим дисплеем и более быстрым кремниевым чипом Apple, но о нем мало что известно, и он не ожидается в 2021 году. Mac Pro — Apple разрабатывает две версии Mac Pro , одна из которых будет иметь переработанный корпус меньшего размера. В новых моделях «Mac Pro» будут представлены варианты высокопроизводительных кремниевых чипов Apple с 20 или 40 вычислительными ядрами, состоящими из 6 высокопроизводительных или 32 высокопроизводительных ядер и четырех или восьми высокоэффективных ядер. Мы еще не знаем, когда появятся новые модели Mac Pro.

В прошлом году Apple провела три мероприятия: одно в сентябре, одно в октябре и одно в ноябре. В прошлом году раскол был в значительной степени из-за задержек с «iPhone», чего не произошло в этом году, поэтому может быть только два осенних события, а не три.

Если будет второе событие, оно может произойти в октябре или ноябре, но октябрь, возможно, является более вероятной целью, позволяющей Apple подготовиться к праздничным продажам. Последние три произошедших октябрьских события прошли в следующие даты: четверг, 27 октября 2016 г., вторник, 30 октября 2018 г и вторник, 13 октября 2020 г.

Дата события 2020 года могла быть исключением из-за плана Apple из трех мероприятий поэтому основываясь на двух предыдущих событиях, мы могли бы увидеть событие в конце октября, возможно, примерно 26-го числа. Однако, если Apple захочет присоединиться к мероприятию 2020 года, вполне вероятно, что 12 октября, и мы не можем исключить 19 октября или даже даты в ноябре.

Это все лишь предположения, и у нас пока нет точных данных о том, когда может произойти второе событие, но однозначно, похоже, оно в разработке. В ближайшие недели мы услышим больше, что позволит нам сузить возможную дату мероприятия и получить более конкретную информацию о продуктах, которые мы увидим.