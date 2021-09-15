Apple представила обновленный iPad mini 6 и базовый iPad 9

На этой неделе Apple представила обновленный iPad mini шестого поколения, который намного ближе к нынешнему iPad Air, с более тонкими лицевыми панелями, кнопкой питания Touch ID, портом USB-C, совместимостью с Apple Pencil второго поколения и многим другим.

Новый iPad mini оснащен тем же чипом A15 Bionic, что и модели iPhone 13, и хотя Apple не рекламирует объем оперативной памяти в устройстве, MacRumors может подтвердить, что новый iPad mini имеет 4 ГБ оперативной памяти, что на 3 ГБ больше. в предыдущем iPad mini. Мы также можем подтвердить, что iPad девятого поколения имеет те же 3 ГБ оперативной памяти, что и модель восьмого поколения. Эти суммы были указаны в строках, содержащихся в бета-версии Xcode 13.

Для сравнения, iPad Pro доступен с объемом оперативной памяти до 16 ГБ в зависимости от объема памяти, тогда как последний iPad Air имеет 4 ГБ оперативной памяти.

Тот же тип строк Xcode точно показал объем оперативной памяти в моделях iPhone 12 прошлого года и в нескольких предыдущих поколениях iPhone. Разборки и нормативные документы должны предоставить дальнейшее подтверждение в ближайшие дни.

Новые модели iPad mini и iPad уже доступны для заказа на веб-сайте Apple и запускаются в пятницу, 24 сентября.