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 Первая гарнитура Apple с дополненной реальностью будет выпущена во втором квартале 2022 года

08.06.2021 09:43

Согласно новому исследованию аналитика Минг-Чи Куо , опубликованному MacRumors, Apple планирует представить свою первую гарнитуру с дополненной реальностью (AR) во втором квартале 2022 года.

 Первая гарнитура Apple с дополненной реальностью будет выпущена во втором квартале 2022 года

Макет гарнитуры на основе источника с непосредственным знанием устройства.

В исследовательском отчете основное внимание уделяется перспективам ключевого поставщика Apple Genius Electronic Optical и отмечается, что компания получит выгоду от ряда предстоящих продуктов VR и AR от таких компаний, как Facebook, Sony и Apple.

По прогнозам Apple выпустит устройства AR HMD [дисплей с креплением на голову] во 2 квартале 2022 года. Устройство обеспечит прозрачное изображение в дополненной реальности, поэтому объектив также необходим, и Genius также является ключевым поставщиком.

Ходят слухи, что Apple работает над парой гарнитур, связанных с дополненной реальностью, во главе с первым устройством «смешанной реальности», которое, по разным слухам, будет выпущено в 2021 или 2022 году. По слухам, последует пара более изящных очков дополненной реальности, возможно, около 2025 года.

Еще в январе Куо предсказывал, что первая AR-гарнитура Apple дебютирует где-то в 2021 году, но к марту он отодвинул свой прогноз на «середину 2022 года», что больше соответствует сегодняшнему отчету.

Марк Гурман из Bloomberg также указал еще в марте, что объявление о гарнитуре может появиться в «следующие несколько месяцев», но никаких признаков такого объявления не было, и вчерашняя презентация на WWDC была бы отличной возможностью.

Некоторая неуверенность в сроках может быть связана с потенциально длительным перерывом между объявлением и запуском гарнитуры AR. В качестве новой платформы для Apple компания может захотеть анонсировать ее за несколько месяцев до запуска любого продукта, чтобы дать разработчикам время для подготовки. Однако отчеты показали, что первая AR-гарнитура Apple будет дорогим устройством высокого класса, в основном ориентированным на разработчиков, а не на широкую публику.

Сегодняшний отчет Куо о Genius Electronic Optical также касается производства iPhone 13, отмечая, что Genius будет эксклюзивным поставщиком широкоугольных и телеобъективов для предстоящей линейки iPhone 13, по крайней мере, до конца этого месяца. Другой поставщик Apple этих компонентов, Largan, как сообщается, не выполнил требования Apple, и его попросили временно приостановить поставки компонентов.

Genius в настоящее время восстанавливает слабину после ошибки Ларгана, и Куо считает, что Genius в конечном итоге будет отвечать за 65–70% поставок этих компонентов линз, по сравнению с консенсусом рынка в 40–50%.

Источник — Астера.

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