Apple улучшила свой форум разработчиков в преддверии WWDC 2021

Меню
Поиск

USD/RUB: 73.47 EUR/RUB: 89.94 BTC/USD: 8756.9

27 июня : четверг

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

NVIDIA не хочет повторить ошибки Google Stadia с GeForce Now

По словам представителя сервиса GeForce Now, сейчас рассматривается решение об отказе от покупки временных эксклюзивов.

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Колонка эксперта

Эксперты рассказали, как можно сушить утопленный смартфон

Эксперты советуют утопленный смартфон как можно быстрее открыть, вынуть аккумулятор и удалить воду с помощью спирта и зубной щетки.

Уборка офисов IT компаний

Чистота офиса – залог здоровья персонала, долговечности оборудования и комфортной атмосферы в кабинетах. Потенциальные клиенты и инвесторы оценивают организацию, в первую очередь, по внешнему виду её помещений, поэтому пренебрежительное отношение к уборке может серьёзно навредить имиджу фирмы. Содержать штат сотрудников, обеспечивающих чистоту, бывает неудобно, но потенциальный клиент всегда вправе рассчитывать на помощь специальных служб. «Единый

Как сделать офисное пространство уютным?

Труд офисного работника может показаться лёгким только непосвящённому обывателю. Психологическое напряжение, строгое начальство, множество мелочей, отвлекающих от текущих задач, перманентный стресс – вот лишь неполный список негативных факторов, действующих на человека. Чтобы хоть отчасти нивелировать недостатки офисной деятельности, каждый сотрудник должен иметь удобное рабочее место, создание которого – головная боль руководства. Офисные перегородки – универсальное

Эксперт Куканов назвал метод определения номера телефона через интернет

Когда пользователи допускают наличие информации в свободном доступе злоумышленники получают возможность узнать очень много, включая даже место жительства, учебы или работы, а также круг общения.

Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»

Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

Статьи

Обзоры рынков

Apple улучшила свой форум разработчиков в преддверии WWDC 2021

27.05.2021 14:32

В преддверии второй полностью цифровой Всемирной конференции разработчиков Apple обновила свой форум разработчиков. Компания добавила несколько новых функций, которые призваны упростить разработчикам фильтрацию тегов и получение последних новостей по интересующим их темам.

Как ранее писала astera.ru, мероприятие WWDC 2021 состоится 7 июня. Перед прошлогодней WWDC Apple полностью изменила дизайн форума , обновив его дизайн и добавив новые широкие возможности. Во время цифровой конференции форум служит местом, где разработчики могут общаться между собой и с инженерами Apple относительно новых технологий и API, представленных в течение недели.

Основываясь на прошлогодних улучшениях, Apple добавляет возможность разработчикам публиковать комментарии непосредственно к вопросам, чтобы помочь обеспечить контекст для ответа, возможность подписаться на RSS-канал для определенного тега, возможность видеть описание тега таким образом. разработчики могут лучше выбрать подходящий и многое другое.

Вот полный список изменений, которые появятся на форуме:

  • Публикуйте комментарии к вопросам или ответам, чтобы представить контекст или попросить разъяснений.
  • Ищите контент по нескольким тегам.
  • Добавляйте избранные теги и управляйте ими.
  • Загрузите изображения к вашему вопросу или ответу, чтобы предоставить дополнительные визуальные данные.
  • Смотрите описания тегов при выборе тегов для вашего вопроса, чтобы вы могли быстро выбрать наиболее подходящие.
  • Подпишитесь на RSS-каналы по интересующим вас тегам.
  • Просматривайте созданный и просматриваемый контент, избранные теги и теги тенденций на новой домашней странице.

WWDC 2021 начнется 7 июня в 10:00 по тихоокеанскому времени, где Apple, как ожидается, анонсирует iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, tvOS 15 и watchOS 8, а также покажет новые MacBook Pro. С программой мероприятия можно ознакомиться по этой ссылке.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги