Apple улучшила свой форум разработчиков в преддверии WWDC 2021

В преддверии второй полностью цифровой Всемирной конференции разработчиков Apple обновила свой форум разработчиков. Компания добавила несколько новых функций, которые призваны упростить разработчикам фильтрацию тегов и получение последних новостей по интересующим их темам.

Как ранее писала astera.ru, мероприятие WWDC 2021 состоится 7 июня. Перед прошлогодней WWDC Apple полностью изменила дизайн форума , обновив его дизайн и добавив новые широкие возможности. Во время цифровой конференции форум служит местом, где разработчики могут общаться между собой и с инженерами Apple относительно новых технологий и API, представленных в течение недели.

Основываясь на прошлогодних улучшениях, Apple добавляет возможность разработчикам публиковать комментарии непосредственно к вопросам, чтобы помочь обеспечить контекст для ответа, возможность подписаться на RSS-канал для определенного тега, возможность видеть описание тега таким образом. разработчики могут лучше выбрать подходящий и многое другое.

Вот полный список изменений, которые появятся на форуме:

Публикуйте комментарии к вопросам или ответам, чтобы представить контекст или попросить разъяснений.

Ищите контент по нескольким тегам.

Добавляйте избранные теги и управляйте ими.

Загрузите изображения к вашему вопросу или ответу, чтобы предоставить дополнительные визуальные данные.

Смотрите описания тегов при выборе тегов для вашего вопроса, чтобы вы могли быстро выбрать наиболее подходящие.

Подпишитесь на RSS-каналы по интересующим вас тегам.

Просматривайте созданный и просматриваемый контент, избранные теги и теги тенденций на новой домашней странице.

WWDC 2021 начнется 7 июня в 10:00 по тихоокеанскому времени, где Apple, как ожидается, анонсирует iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, tvOS 15 и watchOS 8, а также покажет новые MacBook Pro. С программой мероприятия можно ознакомиться по этой ссылке.