WWDC 2021: Новая iPadOS 15 будет представлена на онлайн-мероприятии

Напомним, что Всемирная конференция разработчиков Apple состоится 7 июня в форме онлайн-трансляции.

Как ранее писала Астера, на мероприятии Apple должна будет представить новую iOS 15.

Как показали обзоры нового iPad Pro, iPadOS давно пора модернизировать. Если Apple планирует провести капитальную переделку iPadOS, ожидается, что об этом будет объявлено на WWDC 2021 в июне.

Bloomberg сообщил, что iPadOS 15 принесет «самое значительное обновление» на домашний экран iPad с 2010 года. Это обновление будет иметь форму, позволяющую пользователям размещать виджеты в любом месте на главном экране iPad, имитируя функцию, которая появилась на iPhone. в прошлом году с iOS 14.

С чипом M1, который используется в новом iPad Pro, в этом году Apple может внести много потенциальных изменений в iPadOS 15. Это включает поддержку профессиональных приложений, таких как Xcode и Final Cut Pro, новую многозадачную систему и многое другое. Будут ли эти функции реализованы в этом году, еще неизвестно, но они находятся в списках желаний многих пользователей iPadOS.

Ранее стало известно, что на мероприятии WWDC появятся новые модели MacBook Pro.