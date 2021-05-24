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Источник предположил, что на мероприятии WWDC появятся новые модели MacBook Pro

25.05.2021 01:02

Новые модели MacBook Pro поступят на WWDC, по словам лидера Джона Проссера, у которого неоднозначная репутация в прогнозировании планов Apple.

Проссер не предоставил дополнительной информации, но в разработке находятся новые 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro. В новых MacBook Pro будет самый радикальный редизайн линейки MacBook Pro с 2016 года.

Apple планирует повторно представить порт MagSafe, а модели MacBook Pro 2021 года будут оснащены портом HDMI и устройством чтения карт SD в дополнение к трем портам Thunderbolt / USB-C, а также возможны несколько вариантов цвета.

Сенсорной панели не будет, Apple вернется к традиционному ряду функциональных клавиш, и будет переработанная тепловая система для размещения обновленных кремниевых чипов Apple, которые, как ожидается, будут включать в себя машины.

Bloomberg недавно сообщил, что в новых моделях MacBook Pro будут использоваться 10-ядерные кремниевые чипы Apple с восемью высокопроизводительными ядрами и двумя энергоэффективными ядрами, а также варианты графических процессоров с 16 или 32 ядрами и поддержка до 64 ГБ оперативной памяти.

Никакие другие источники не указали, что модели MacBook Pro будут представлены на WWDC, и для Apple было нетипично дебютировать на этом мероприятии в последние годы, но это не редкость. Ожидается, что новые модели MacBook Pro начнут производство во второй половине 2021 года, и надежные источники, в том числе Марк Гурман из Bloomberg и аналитик Apple Минг-Чи Куо, предложили запустить их во второй половине года.

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