Ожидается, что Apple должна представить iOS 15 на WWDC 2021

Официально до Всемирной конференции разработчиков Apple осталось меньше двух недель. WWDC 2021 станет виртуальным событием в этом году. Как стало известно astera.ru, Apple представит iOS 15 и многое другое.

Ожидается, что в этом году одним из самых значительных приоритетов WWDC станет iPhone с представлением iOS 15. Хотя в прошлом году произошел поток утечек о том, чего ожидать от iOS 14, Apple сделала большую работу по сохранению секретов в этом году. Тем не менее до сих пор ходят слухи о том, что Apple может приготовить для iOS 15 и iPadOS 15.

Большинство текущих подробностей об iOS 15 предоставлено отчетом изданием Bloomberg за апрель. В отчете Марк Гурман описал несколько функций, которые могут появиться в этом году в обновлении iOS 15.

Сообщается, что одно из основных направлений деятельности Apple будет заключаться в новых способах управления уведомлениями. В отчете поясняется, что пользователи смогут устанавливать различные предпочтения уведомлений в зависимости от их текущего статуса, такие как «работа, спящий режим или настраиваемые категории». Как сообщается, меню для доступа к этим элементам управления будет расположено в Центре управления и на экране блокировки, который, как говорят, будет переработан в этом году.

В отчете поясняется:

Также будет возможность установить автоматические ответы на сообщения в зависимости от их статуса. Это будет улучшением по сравнению с текущей функцией автоответчика, которая в настоящее время доступна только во время вождения. Apple добавила некоторые уникальные функции уведомлений, такие как «Не беспокоить» и «Спящий режим», но это будет первый раз, когда компания предложит общесистемную функцию для изменения уведомлений в зависимости от статуса пользователя.

Сообщается, что Apple также работает над изменениями в iMessage. Долгосрочная цель — сделать iMessage социальной сетью, похожей на WhatsApp, но неясно, какие новые функции будут представлены в этом году.

Apple также продолжит уделять внимание конфиденциальности с новыми функциями в iOS 15. Сообщается, что компания разрабатывает функцию, которая «покажет пользователям, какие приложения незаметно собирают данные о них». Это произошло всего через несколько месяцев после того, как Apple официально запустила функцию прозрачности отслеживания приложений в iOS 14.5.

В отдельном отрывочном отчете указано, что iOS 15 также будет включать встроенную поддержку отслеживания еды в приложении Health. Это может быть похоже на то, что уже предоставляют сторонние приложения, такие как MyFitnessPal и FoodNoms, но интегрированные в операционную систему. Другие слухи предложили переработанный центр управления и двойная биометрическая аутентификация поддержка может быть внедрена в этом году.

Интересно, что Apple уже анонсировала несколько новых функций доступности, которые, по ее словам, появятся в iPhone в конце этого года. Вполне вероятно, что эти функции, такие как фоновые шумы, появятся как часть iOS 15. На самом деле, возможно, что снимки экрана, предоставленные Apple, даже дают представление об изменениях дизайна, которые появятся в iOS 15.