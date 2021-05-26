Apple представит watchOS 8 на конференции WWDC 2021

До Всемирной конференции разработчиков Apple осталось совсем немного. В этом году мероприятие пройдет в онлайн-формате.

Как уже писала astera.ru, Apple должна представить iOS 15, а также iPadOS 15 и многое другое. Что касается Apple Watch, Apple представит watchOS 8 на WWDC в этом году. До сих пор не было информации о том, какие изменения Apple может приготовить для Apple Watch в этом году. Но, безусловно, есть некоторые малоизвестные факты, на которых Apple могла бы сосредоточиться.

Блогеры призвали Apple представить новые функции для постоянно включенного дисплея, которые есть в Apple Watch Series 4 и новее в этом году.

Некоторые базовые расширения для поддержки постоянно включенного дисплея включают представление Apple «Сейчас исполняется», навигацию в Картах и ​​активный обратный отсчет в приложении «Таймер». «Сейчас играет» и «Карты» активно берут на себя циферблат по умолчанию, но ни одна из этих функций не поддерживает постоянное отображение. Ожидается, что приложение Timer должно также взять на себя циферблат при активном обратном отсчете.

Мы обновим этот пост по мере появления новой информации о том, чего ожидать от watchOS 8.

Ранее стало известно, что на мероприятии WWDC появятся новые модели MacBook Pro. Программу мероприятия вы можете прочитать в нашем материале.