Apple утвердила расписание WWDC 2021, назначенное на 7 июня

После анонса виртуальной WWDC 2021 в прошлом месяце Apple официально обнародовала полное расписание мероприятия. Apple подтвердила, что полностью виртуальный WWDC будет включать в себя основной доклад, состояние платформ, 100+ инженерных сессий, индивидуальные лабораторные работы и многое другое.

Основной доклад Apple: 7 июня, 10:00 по тихоокеанскому времени:

WWDC21 стартует с представления новых захватывающих обновлений, которые появятся на всех платформах Apple в конце этого года. Основной доклад будет транслироваться прямо из Apple Park и будет доступен через Apple.com, приложение Apple Developer, приложение Apple TV и YouTube с воспроизведением по запросу, доступным после завершения потока.

Platforms State of the Union: 7 июня, 14:00 по тихоокеанскому времени:

Узнайте больше о новых инструментах, технологиях и достижениях на платформах Apple, которые помогут разработчикам Apple создавать еще более совершенные приложения. Платформы State of the Union будут транслироваться через приложение Apple Developer и веб-сайт Apple Developer.

Награды Apple Design Awards: 10 июня, 14:00 по тихоокеанскому времени:

Каждый год Apple Design Awards отмечает творческое мастерство, мастерство и технические достижения разработчиков Apple. Награда Apple Design Awards будет транслироваться через приложение Apple Developer и веб-сайт Apple Developer.