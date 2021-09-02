При продаже или утилизации компьютера рекомендуется выполнять сброс настроек до заводских, независимо от того, Mac это или ПК с Windows. Неважно, используете ли вы его каждый день для важной работы или просто для просмотра изображений время от времени. На вашем устройстве обязательно будет вся личная и конфиденциальная информация.

Один из лучших способов очистить жесткий диск — это переустановить Windows, и если вы используете Windows 10, это относительно легко сделать. Только не забудьте сделать резервные копии важных документов, видео, сохраненных игр, изображений и других важных данных.

Если вам нужно восстановить заводские настройки вашего ноутбука или ПК и вернуть его к исходным настройкам по умолчанию, эта статья проведет вас через процесс сброса, и он работает на любом ноутбуке, ПК или планшете с Windows 10.

Вот несколько интересных моментов, которые вы должны знать перед сбросом настроек ОС Windows 10. При желании вы также можете сразу перейти к процессу сброса, но делаете это на свой страх и риск.

В чем разница между сбросом Windows 10 и новым запуском?

Сброс Windows 10 предназначен для переустановки ОС Windows в исходное состояние OEM при покупке . Таким образом, все ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ сторонние приложения и лицензии, поставляемые с устройством, будут переустановлены. Новый запуск Windows 10 аналогичен сбросу, за исключением того, что он НЕ сохраняет OEM и предустановленное стороннее программное обеспечение и лицензии — он переустанавливает Windows 10 с нуля.

Примечание. Windows версии 2004 (не год) и выше объединила опцию «Новый запуск» с опцией «Сбросить мой компьютер».

Сброс Windows 10 — это хорошая практика?

Да, по возможности рекомендуется переустанавливать Windows 10, желательно каждые шесть месяцев. Большинство пользователей прибегают к сбросу Windows только в том случае, если у них возникают проблемы с их ПК. Однако тонны данных сохраняются с течением времени, некоторые с вашим вмешательством, но большинство без него.

Наиболее часто собираемые данные включают ваши действия в ОС и вашу личную информацию. Такие действия, как история просмотров, лайки в социальных сетях, репосты в социальных сетях, просмотры новостей, история поиска, просмотренные видео, автосохранение документов, временные резервные копии файлов, история просмотра PDF-файлов и многое другое, хранятся в системе и используются для определенных целей.

Данные могут накапливаться довольно быстро и продолжать вращаться, замедляя работу вашей системы, чем больше вы используете свой компьютер. Если оставить без присмотра, данные могут быть получены с помощью вредоносных, шпионских программ и других средств. Сброс вашего ПК (как вы могли бы сделать со своим Android-смартфоном) обеспечивает оптимальную производительность и стабильность на постоянной основе.

Сбрасывает ли Windows 10 сброс документов, музыки, изображений и контактов?

Да, Windows 10 сохраняет личные папки, такие как Мои документы, Мои видео и Мои контакты, при выполнении сброса Windows 10. Однако ВЫ ДОЛЖНЫ указать, что хотите сохранить свои личные данные, когда вам будет предложено. В противном случае сброс стирает все, кроме OEM / предустановленного программного обеспечения, и запускается с нуля.

Сохраняет ли при сбросе Windows 10 игровые данные?

Обычно сброс Windows 10 НЕ сохраняет игровые данные или игры. Этот процесс предназначен для создания чистой ОС Windows , но он предлагает возможность сохранения некоторых ваших данных, таких как документы, изображения и т. Д. Независимо установленные или сторонние игры не будут скопированы.

Если у вас есть игры из Microsoft Store, данные сохранения могут быть получены при переустановке, но это зависит от функциональности и параметров игры. Microsoft лично не занимается сохранением игр в Microsoft Store.

Перед перезагрузкой ПК всегда лучше создать резервную копию любых ценных игровых данных, а для этого потребуются исследования и уникальные методы, основанные на сохраненных играх и настройках, которые необходимо сохранить.

Сброс Windows 10 позволяет сохранить пользовательские драйверы?

Нет, сброс Windows 10 не сохраняет никаких драйверов. ОС переустанавливает драйверы по умолчанию или драйверы, которые есть в базе данных Microsoft, поэтому вам придется самостоятельно переустановить сторонние или пользовательские драйверы.

Требуются ли обновления для перезагрузки компьютера в Windows 10?

Да, сброс Windows 10 не сохраняет обновления, поэтому вам придется их переустановить. Однако последнее Featured Update включает в себя все предыдущие обновления, так что все будет не так уж и плохо.

Теперь, когда основные ответы на часто задаваемые вопросы удалены, вот информация, которую вы так долго ждали!

Как восстановить Windows 10 с опцией Reset Your PC

Важно отметить, что для параметра сброса может использоваться исходная OEM-лицензия, если вы обновили свою версию Windows 10, например, с Домашней до Pro. Если этот сценарий применим к вам, попробуйте переключить лицензию в меню «Настройки».

Если этот процесс не сработает (скорее всего, не будет), вам необходимо выполнить чистую установку / обновление с использованием новой лицензии и программного обеспечения. Вот шаги, чтобы сбросить настройки вашего устройства с Windows 10.

Начните с нажатия на значок «Настройки» в меню «Пуск». Обновление и безопасность». Или введите «Сброс» без кавычек в поле поиска Кортаны. Затем выберите «Или введите «Сбросбез кавычек в поле В меню « Обновление и безопасность» выберите « Восстановление» в левой части экрана. Эта опция откроет новую страницу с дополнительными опциями: сбросить этот компьютер , вернуться к предыдущей версии Windows 10 и расширенный запуск . Для восстановления вашего ПК вы захотите выбрать первый вариант. Теперь у вас будет два варианта: (1) Сохранить мои файлы , (2) Удалить все . Первый вариант сохранит ваши личные файлы и подходит для общего обновления настроек и удаления установленных приложений. Второй выбор тоже все. Если вы решите использовать опцию « Сохранить мои файлы» , вам будет представлен список приложений, которые будут удалены, а затем будет предложено подтвердить сброс. Если вы решите удалить все, перейдите к следующему шагу. Если вы выберете « Удалить все» , при другом варианте возникнут дополнительные вопросы. Вам будет предложено подтвердить очистку личных данных и указать, хотите ли вы стереть все данные на диске ОС или на всех дисках. Для Windows с обновлением May 2020 Update или более поздней версии у вас будет два варианта переустановки Windows 10: (1) загрузка в облако , (2) локальная переустановка . Облачный вариант переустанавливает Windows 10 с последней версией. В локальном варианте используются существующие установочные данные с вашего устройства. Наконец, вы получите подробную информацию о том, что произойдет с вашим ноутбуком, если вы восстановите его до заводских настроек. Если вас это устраивает, нажмите «Восстановить», и процесс начнется.

После завершения сброса вы увидите один или несколько HTML-файлов на рабочем столе со списком всех удаленных приложений, чтобы вы могли решить, что переустановить с нуля.

Кроме того, Windows 10 хранит все старые данные в папке Windows.old, поэтому у вас всегда есть такая возможность для извлечения. Просто помните, что у большинства приложений нет информации о лицензии в проводнике Windows, но вы все равно можете искать ценные данные.

В зависимости от вашего выбора и скорости вашей системы сброс займет до часа. Вы узнаете, что процесс завершен, когда вам будет предложено лицензионное соглашение.

Если вы еще не готовы к сбросу, но это произойдет в будущем, вы можете настроить Windows 10 на резервное копирование файлов и автоматическое обновление их между настоящим моментом и тем, когда вы захотите выполнить сброс настроек ноутбука до заводских. Однако вариант резервного копирования не подходит для лицензий и программ; это для личных сохраненных данных. Некоторые сторонние программы резервного копирования предлагают независимый выбор файлов, что позволяет восстанавливать установленные программы (и в некоторых случаях лицензии).

Сброс Windows 10

Как вы теперь заметили, сбросить Windows 10 не так уж и сложно. Просто убедитесь, что у вас есть резервные копии важных файлов в безопасном месте, прежде чем начинать процесс. Даже если вы решите сохранить свои файлы и просто переустановите ОС, лучше перестраховаться.

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