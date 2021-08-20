Ошибка 0x80004005 — Windows не может получить доступ к компьютеру

ОС Windows позиционируется как удобная для предприятий операционная система с различными функциями для поддержки рабочих групп и совместного использования файлов и физических ресурсов.

Однако, несмотря на эту направленность, эта флагманская операционная система, похоже, изо всех сил старается генерировать загадочные и враждебные пользователю сообщения об ошибках для общих проблем.

Эти сообщения об ошибках всегда усложняют решение проблем, чем должно быть. Кроме того, Microsoft имеет тенденцию добавлять уровень замешательства и разочарования для умных, но не погруженных в компьютер пользователей пользователей — людей, которые, вероятно, могли бы решить проблему, если бы знали что-то о ее причине.

Одним из наиболее вопиющих нарушителей является код ошибки Windows 0x80004005. Эта ошибка обычно возникает при неудачной попытке использовать общий ресурс в сети, например общий сетевой жесткий диск. Обычный синтаксис этой ошибки выглядит примерно так: «Windows не может получить доступ к \ Computer1, проверьте орфографию… Код ошибки 0x80004005 Неизвестная ошибка».

Конечно, это суперполезное сообщение, появляющееся на чьем-то экране, им ничего не говорит. В результате может быть сложно устранить эту ошибку.

Но не волнуйтесь. Для решения этой проблемы используются несколько методов. В этой статье обсуждается, как диагностировать и устранять основные проблемы, которые может представлять код ошибки 0x80004005.

Быстрые способы исправления ошибки 0x80004005

Есть несколько «быстрых исправлений», которые стоит попробовать, чтобы устранить эту ошибку. Эти конкретные решения часто решают проблему с кодом ошибки 0x80004005.

Хотя это не полный список всех возможных решений, есть большая вероятность, что одно из этих исправлений сработает для вас.

Отключить IPv6

Одно из исправлений кода ошибки 0x80004005 — отключить протокол IPv6 на вашем компьютере. В любом случае вам не нужен IPv6 прямо сейчас, если вы не используете сеть IPv6.

Просто выполните следующие четыре шага, чтобы попробовать это исправление:

Щелкните правой кнопкой мыши кнопку «Пуск» в Windows и выберите «Сетевые подключения». Нажмите «Изменить параметры адаптера». Щелкните правой кнопкой мыши сетевой адаптер и выберите «Свойства». Найдите «Протокол Интернета версии 6 (TCP / IPv6)» на центральной панели и снимите флажок.

Большинство сетевых конфигураций по-прежнему используют IPv4 и будут использовать IPv4 в обозримом будущем, поэтому какое-то время вам не понадобится IPv6, если только вы не находитесь в корпоративной сети, которая уже использует IPv6.

Если это не устранило ошибку, перейдите к следующему предлагаемому решению.

Проверьте NetBIOS

Следующим шагом для устранения кода ошибки 0x80004005 является проверка работы службы NetBIOS. NetBIOS позволяет подключенным к сети компьютерам совместно использовать ресурсы. Если это не работает или не включено, это может вызвать ошибку.

Выполните следующие действия, чтобы убедиться, что служба NetBIOS включена:

В том же окне, что и выше, выделите «IPv4» и нажмите кнопку «Свойства» внизу. Щелкните «Дополнительно», затем выберите вкладку «WINS». Убедитесь, что для параметра NetBIOS установлено значение «По умолчанию».

Если NetBIOS работает должным образом, перейдите к следующему возможному решению.

Проверьте настройки общего доступа

Если проблема не в настройках NetBIOS, посмотрите расширенные настройки общего доступа.

Перейдите в «Панель управления -> Сеть и Интернет -> Центр управления сетями и общим доступом -> Расширенные настройки общего доступа». Щелкните «Частная» сеть и убедитесь, что включен параметр «Включить обнаружение сети» и установлен флажок «Включить автоматическую настройку…» . Убедитесь, что параметр «Включить общий доступ к файлам и принтерам» также активирован. Нажмите «Все сети» и убедитесь, что опция «Отключить защищенный паролем общий доступ к сети» включена.

Если вы внесли изменения в настройки общего доступа, повторно протестируйте свой общий ресурс, чтобы увидеть, исправила ли он ошибку 0x80004005. Если изменения не устранили код ошибки, переходите к проверке разрешений.

Проверьте разрешения

Щелкните правой кнопкой мыши папку или диск, к которому вы хотите предоставить общий доступ, и выберите «Свойства». Перейдите на вкладку «Совместное использование» , затем выберите «Расширенный общий доступ». Убедитесь, что флажок рядом с «Поделиться этой папкой» установлен , затем нажмите «Разрешения». Выделите группу «Все», которая должна находиться на верхней панели, и разрешите «Полный доступ». Если группы «Все» нет, нажмите «Добавить» и введите «Все» на нижней панели, затем выберите ее.

Если разрешения не помогли, перейдите к повторной загрузке обновлений Windows 10.

Повторно загрузите Центр обновления Windows 10

Если вы получаете сообщение об ошибке с кодом 0x80004005 при попытке обновить Windows 10, проблема может быть вызвана повреждением установочного файла.

Чтобы исправить это, попробуйте повторно загрузить установщик Windows 10 и начать заново. Как ни неприятно, но стоит попробовать, если это является источником проблемы.

Включение поддержки общего доступа к файлам SMB 1.0 / CIFS

Как было предложено читателем TechJunkie TFI, несколько пользователей сообщили, что включение поддержки общего доступа к файлам SMB 1.0 / CIFS помогает.

В поле поиска введите «панель управления», затем выберите «Программы и компоненты». На левой панели задач нажмите «Включение или отключение компонентов Windows». В открывшемся диалоговом окне прокрутите вниз и найдите «Поддержка общего доступа к файлам SMB 1.0 / CIFS». Убедитесь, что флажок рядом с «Поддержка общего доступа к файлам SMB 1.0 / CIFS» установлен как установленный. Нажмите ОК.

В заключение, устранение ошибок Windows 10 может быть неприятным и сложным, а сообщения об ошибках редко содержат какую-либо полезную информацию.

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