ТОП-5 VPN-сервисов для Андроид-устройств

Конечно, не каждый VPN-сервис заботится о ваших интересах. У них также есть возможность собирать множество данных о своих пользователях. Однако существует множество способов отличить ценные услуги от плохих. Например, лучшие VPN-сервисы:

Находятся в юрисдикции, уважающей конфиденциальность.

Проводят независимые сторонние аудиты.

Используют шифрование военного уровня.

Соблюдают политику отсутствия журналов.

Предлагают 30-дневную гарантию возврата денег или даже бесплатную пробную версию.

И это только малая часть того, что может предложить VPN. Мы расскажем больше о каждой лучшей VPN для Android в следующих параграфах.

1. NordVPN — лучший VPN для Android

Лучший инструмент для обеспечения безопасности вашего Android-устройства — NordVPN. Это ветеран индустрии VPN, молниеносный и исключительно безопасный.

Во-первых, сервис оснащен 5200+ серверами в 60+ странах . Большинство этих серверов используют технологию только ОЗУ, чтобы предотвратить сохранение данных всякий раз, когда аппаратное обеспечение отключается. Клиенты также могут выбрать выделенный IP-адрес из США, Великобритании, Франции, Нидерландов или Германии.

Головокружительная скорость соединения может быть достигнута с помощью проприетарного протокола туннелирования NordLynx . Это гарантирует, что пользователи NordVPN смогут без задержек смотреть видеоконтент на Netflix в формате UHD. Кроме того, простая гео-разблокировка может быть достигнута практически на любом устройстве с помощью функции SmartPlay.

Вы можете начать работу с этой службой, запросив 7-дневную бесплатную пробную версию в магазине Google Play. Кроме того, вы можете использовать код скидки NordVPN и получить подписку всего за 3,49 доллара в месяц.

Независимая проверка и безопасность Интуитивно понятное Android-приложение Очень быстрый Нет приложения роутера

2. Surfshark — Android VPN с неограниченным количеством подключений

Подумайте о приобретении Surfshark, если у вас есть обширная коллекция Android и других устройств. Он обеспечивает неограниченное количество подключений и надежную защиту по доступной цене.

Для начала Surfshark управляет сетью из более чем 3200 серверов в более чем 65 странах . Кроме того, весь парк использует технологию только оперативной памяти, чтобы данные не хранились слишком долго. Между тем, статические IP-серверы позволяют пользователям подключаться к одному и тому же IP-адресу.

Пользователи Surfshark могут быстро пройти через Интернет, используя протокол туннелирования WireGuard с открытым исходным кодом. Объедините это с надежными возможностями обхода географических блокировок сервиса, и вы сможете смотреть множество нового контента на потоковых платформах, таких как HBO Max . Кроме того, функция Smart DNS обеспечивает простую настройку практически на любом устройстве.

Мощные функции только для Android, такие как гео-спуфинг Неограниченное количество одновременных подключений Надежная конфиденциальность по низкой цене Неаудированная политика отсутствия журналов

3. PrivateVPN — недорогой VPN для Android

PrivateVPN обеспечивает превосходную производительность по доступной цене. Он наполнен функциями и хорошими возможностями разблокировки географических ограничений.

VPN обходится эффективной сетью из более чем 200 серверов в более чем 63 странах . Он владеет всем оборудованием и гарантирует, что никакая третья сторона не получит несанкционированный доступ.

Несмотря на отсутствие WireGuard, PrivateVPN довольно быстр и подходит для операций с высокой пропускной способностью с OpenVPN. Кроме того, выделенные потоковые серверы упрощают разблокировку контента. Сервис поддерживает такие платформы, как BBC iPlayer , Amazon Prime Video и Hulu .

Цены начинаются всего с 2 долларов США в месяц при выборе долгосрочного плана с кодом скидки PrivateVPN. Тем не менее вы можете начать без риска, купив 7-дневную бесплатную пробную версию на официальном сайте.

7-дневная бесплатная пробная версия Стриминговые серверы Широкий выбор функций Не хватает WireGuard

4. IPVanish — Android VPN с бонусными функциями

IPVanish — одна из тех служб, которые могут обеспечить всестороннюю безопасность за пределами VPN-подключения . Он может включать в себя бонусные функции в виде облачного хранилища и антивирусной защиты.

Что касается покрытия, IPVanish имеет более 2000 серверов в более чем 50 странах . Сервис полностью отвечает за оборудование и не зависит от сторонних поставщиков.

Подключение может осуществляться с помощью быстрого и современного протокола туннелирования WireGuard . Это позволяет клиентам IPVanish смотреть видеоконтент в формате HD без задержек или проблем с буферизацией. Кроме того, он может разблокировать бонусные телешоу и фильмы на таких платформах, как Disney Plus или Netflix .

К сожалению, у IPVanish нет бесплатной пробной версии. Однако при покупке любой подписки действует 30-дневная гарантия возврата денег.

Неограниченные подключения Облачное хранилище и антивирусные функции Надежное соединение с WireGuard Базируется в США

5. Atlas VPN — Android VPN с бесплатной версией

Atlas VPN — одна из самых дешевых VPN, которая может надежно защитить ваше Android-устройство . Это также не разочаровывает в отделах скорости и конфиденциальности.

Во-первых, Atlas VPN управляет парком из 750+ серверов в 37+ странах . Некоторые предлагают уникальную функцию SafeSwap , которая изменит ваш IP-адрес без разрыва соединения.

Потоковая передача видеоконтента с помощью Atlas VPN очень проста благодаря туннельному протоколу WireGuard . Сервис прекрасно работает с Hulu , Netflix, BBC iPlayer и другими платформами. Кроме того, у VPN есть специальные приложения для Android, Windows, Mac и iOS.

Заинтересованные пользователи могут без риска протестировать эту VPN, воспользовавшись бесплатной версией приложения . В противном случае код скидки Atlas VPN может предоставить вам стартовые цены всего от 1,99 доллара США в месяц.

Отличная бесплатная версия Один из самых дешевых доступных VPN Быстро и безопасно Отсутствие совместимости устройств

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