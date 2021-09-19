Слухи о Samsung Galaxy S21 FE: характеристики, цена, цвета и многое другое

Samsung Galaxy S21 FE, версия тонированное вниз флагмана в этом году Galaxy S21, будет выпущен в ближайшее время . Но он уже довольно давно обходит Интернет, раскрывая ключевые детали смартфона. Сегодня мы рассмотрим каждую деталь, которую мы узнали о грядущем Samsung Galaxy S21 FE.

Дизайн и дисплей

Samsung Galaxy S21 FE будет иметь дизайн, аналогичный флагману Samsung Galaxy S21, выпущенному ранее в этом году. Например, прошлогодние Galaxy S20 FE и Galaxy S21, S21 FE также будет иметь пластиковую заднюю панель. Samsung называет это покрытие «глянцевым», которое по ощущениям не уступает стеклу, но при этом более прочное. Говорят, что S21 FE оснащен плоской 6,5-дюймовой панелью FHD + AMOLED. Дисплей будет предлагать частоту обновления 120 Гц и ультразвуковой датчик отпечатков пальцев на дисплее. Galaxy S21 FE будет иметь рейтинг водонепроницаемости IP68, как и его предшественник.

Камеры

Просочившиеся рекламные изображения , руководство пользователя и рендеры предполагают, что Samsung Galaxy S21 будет поставляться с тройной задней камерой. Что касается конфигурации, установка камеры может включать 12-мегапиксельную основную камеру, 12-мегапиксельную сверхширокую камеру и 8-мегапиксельную телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Между тем, он может иметь 12-мегапиксельную камеру на передней панели, размещенную внутри центрального отверстия для дырокола.

Железо и софт

Samsung Galaxy S21 FE несколько раз появлялся на разных сертификационных порталах , и довольно много раз был замечен на GeekBench, раскрывая его основные характеристики. Благодаря спискам GeekBench мы знаем, что S21 FE будет в двух вариантах: один с чипсетом Snapdragon 888, а второй с чипсетом Exynos 2100 . S21 FE с процессором Snapdragon 888 будет запущен в США, а Exynos 2100 может появиться в других регионах, таких как Индия и Европа.

Чипсет внутри будет работать в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. S21 FE будет работать под управлением One UI 3.1 поверх Android 11. По слухам, он может похвастаться батареей емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт вместе с беспроводной зарядкой. S21 FE будет поддерживать Samsung Dex, и в комплекте с ним не будет зарядного устройства.

Цена, цвета и доступность

По слухам, Samsung Galaxy S21 FE будет доступен для предварительного заказа 20 октября, что предполагает его запуск в первой половине октября. Согласно просочившемуся рекламному изображению, S21 FE будет доступен в четырех цветах — фиолетовом, светло-зеленом, сером и белом. Точных данных о ценах на Galaxy S21 FE нет, но смартфон будет стоить примерно на 100 долларов ниже, чем Galaxy S21.

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