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Новый смартфон Samsung Galaxy S21 FE показали на рендерах

11.04.2021 23:05

Качественные рендеры опубликовал авторитетный сетевой информатор @OnLeaks.

Он уже неоднократно предоставлял достоверную информацию про смартфоны корейских и китайских производителей.

Новый смартфон Samsung Galaxy S21 FE показали на рендерах
В этот раз на портале Voice появились рендерные изображения готовящегося смартфона Samsung Galaxy S21 FE.

Вместе с изображениями были опубликованы его размеры и некоторые технические характеристики. Так, размеры аппарата составляют 155,7х74,5х7,9 мм.

Новый смартфон Samsung Galaxy S21 FE показали на рендерах

Дисплей смартфона будет диагональю 6,4-дюйма. В его верхней части разместят врезанную в отверстие фронтальную камеру.

На тыльной стороне расположился блок основной камеры с тремя объективами.
Ожидается, что под экраном смартфона установят сканер отпечатка пальца, а сам дисплей будет работать с частотой 120 Гц.

Новый смартфон Samsung Galaxy S21 FE показали на рендерах
Памяти в устройстве будет 6 или 8 ГБ, а объем постоянной памяти 128 или 256 ГБ.

В продажу Galaxy S21 FE поступит под управлением операционной системы Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.1. Ориентировочно цена будущей новинки составит 700 долларов.

Новый смартфон Samsung Galaxy S21 FE показали на рендерах

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