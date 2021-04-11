Новый смартфон Samsung Galaxy S21 FE показали на рендерах

Качественные рендеры опубликовал авторитетный сетевой информатор @OnLeaks.

Он уже неоднократно предоставлял достоверную информацию про смартфоны корейских и китайских производителей.



В этот раз на портале Voice появились рендерные изображения готовящегося смартфона Samsung Galaxy S21 FE.

Вместе с изображениями были опубликованы его размеры и некоторые технические характеристики. Так, размеры аппарата составляют 155,7х74,5х7,9 мм.

Дисплей смартфона будет диагональю 6,4-дюйма. В его верхней части разместят врезанную в отверстие фронтальную камеру.

На тыльной стороне расположился блок основной камеры с тремя объективами.

Ожидается, что под экраном смартфона установят сканер отпечатка пальца, а сам дисплей будет работать с частотой 120 Гц.



Памяти в устройстве будет 6 или 8 ГБ, а объем постоянной памяти 128 или 256 ГБ.

В продажу Galaxy S21 FE поступит под управлением операционной системы Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.1. Ориентировочно цена будущей новинки составит 700 долларов.