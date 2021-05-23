Смартфон Samsung Galaxy S21 FE на базе Snapdragon 888 засветился в бенчмарке

Samsung новый флагманский смартфон разрабатывает на процессоре Snapdragon 888.

В Geekebench был протестирован Galaxy S21 FE, экоторый выйдет в текущем году, предположительно летом.

На глобальном рынке он будет предлагаться на базе самого производительного процессора от компании Qualcomm.

В бенчмарке тестировалась модель SM-G990B, в которой был установлен чип Snapdragon 888 и 6 ГБ оперативной памяти.

Предположительно это базовая версия, тогда как еще будет модификация с 8 ГБ ОЗУ.

Напомним, Galaxy S21 FE станет упрощённой версией флагманской серии, в которой скорее всего будет установлена более простая камера.