Смартфон Samsung Galaxy S21 FE на базе Snapdragon 888 засветился в бенчмарке

Смартфон Samsung Galaxy S21 FE на базе Snapdragon 888 засветился в бенчмарке23.05.2021 12:16
Samsung новый флагманский смартфон разрабатывает на процессоре Snapdragon 888.
В Geekebench был протестирован Galaxy S21 FE, экоторый выйдет в текущем году, предположительно летом.
На глобальном рынке он будет предлагаться на базе самого производительного процессора от компании Qualcomm.
В бенчмарке тестировалась модель SM-G990B, в которой был установлен чип Snapdragon 888 и 6 ГБ оперативной памяти.
Предположительно это базовая версия, тогда как еще будет модификация с 8 ГБ ОЗУ.
Напомним, Galaxy S21 FE станет упрощённой версией флагманской серии, в которой скорее всего будет установлена более простая камера.
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