Смартфон Samsung Galaxy S21 FE выйдет в октябре

Компания Samsung выпустила флагманские смартфоны серии Galaxy S, в том числе Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra. Сейчас компания готовится к запуску новой модели в линейке — Samsung Galaxy S21 FE.

Статус телефона несколько раз менялся с отмены на отмену. Было несколько слухов, связанных с его запуском, и самый последний предполагал 8 сентября в качестве даты его запуска. Однако в новом отчете говорится, что смартфон выйдет в октябре.

В отчете Джона Проссера говорится, что предварительные заказы на Samsung Galaxy S21 FE поступят с 20 октября, а фактические продажи устройства начнутся с 29 октября. Примечательно, что это даты доступности телефона, но в отчете не упоминается, когда компания планирует анонсировать эту новую модель смартфона.

Это происходит в то время, когда некоторые отчеты указывают на то, что запуск смартфона снова откладывается из-за производственных проблем, с которыми сталкивается глобальная нехватка чипов.

В новом отчете также утверждается, что смартфон будет иметь два варианта хранения — 128 ГБ и 256 ГБ. Что касается цветовых вариантов, устройство будет доступно в четырех цветах на выбор: графитовый, белый, оливково-зеленый и лавандовый.

Согласно предыдущим отчетам, смартфон будет оснащен 6,4-дюймовым дисплеем FHD + Super AMOLED с частотой 120 Гц. В зависимости от региона доступности устройство будет оснащено чипсетом Qualcomm Snapdragon 888 или Samsung Exynos 2100 SoC.

Что касается камеры, у него будет тройная камера на задней панели, состоящая из 12-мегапиксельного сенсора камеры, 12-мегапиксельного сверхширокого сенсора и 8-мегапиксельного телеобъектива. На лицевой стороне устройства будет 32-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

Он будет работать под управлением Samsung One UI 3.1 на базе операционной системы Android 11 . Устройство будет питаться от аккумулятора емкостью 4500 мАч, а также будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 25 Вт, беспроводную зарядку 15 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 4,5 Вт.