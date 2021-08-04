На предстоящем событии Galaxy, которое запланировано на 11 августа, Samsung, как ожидается, объявит о своем Galaxy S21 FE вместе с новыми складными смартфонами и некоторыми другими продуктами.

Теперь новый отчет показывает, что Samsung Galaxy S21 FE будет доступен для покупки в Соединенных Штатах через T-Mobile. Однако это не будет эксклюзивным выпуском и, скорее всего, будет продаваться другими операторами и розничными продавцами, а также самой Samsung.

В твите Макса Вайнбаха говорится, что в США у смартфона будет четыре цветовых варианта — серый, светло-зеленый, светло-фиолетовый и белый. Он добавляет, что T-Mobile будет продавать все четыре.

Ранее производство Galaxy S21 FE пострадало из-за продолжающейся нехватки микросхем в мире. Тем не менее, недавно сообщалось, что производство возобновляется, но все же есть вероятность, что южнокорейский гигант перенес дату выпуска этого смартфона и сосредоточится на своих новых складных устройствах в этом месяце.

Пока что ходят слухи, что Samsung Galaxy S21 FE будет оснащен 6,4-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением экрана Full-HD +. Это будет плоский экран с высокой частотой обновления 120 Гц и более высокой частотой дискретизации сенсорного экрана.

Ожидается, что он будет оснащен тройной задней камерой с 12-мегапиксельным основным объективом, 12-мегапиксельным вторичным блоком и 8-мегапиксельным датчиком. Спереди устройство будет иметь 32-мегапиксельную селфи-камеру.

Смартфон работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 888 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. В нем будет батарея емкостью 4370 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки.

Источник — Astera.